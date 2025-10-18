18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Este alimento tiene un resultado en el organismo que puede variar, según la cantidad que se consuma.

Por
Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario

Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Durante años, el chocolate fue catalogado como un “placer culposo”. Sin embargo, hoy la ciencia le da un poco de crédito: comer chocolate todos los días no es necesariamente malo, siempre y cuando se elija el tipo adecuado y se respete la porción. El secreto, según los especialistas, está en el equilibrio: ni tanto como para alterar el peso ni tan poco como para perder sus beneficios.

Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.
Te puede interesar:

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

No todos los chocolates son iguales. Mientras que el amargo (con más de 70% de cacao) puede aportar antioxidantes, hierro y magnesio, el de leche o blanco suele tener un alto contenido de azúcar y grasas saturadas. Esa diferencia marca un antes y un después en sus efectos sobre el cuerpo. Una pequeña porción diaria de chocolate negro puede mejorar la circulación, proteger el corazón y hasta levantar el ánimo, pero abusar de las versiones más procesadas tiene el efecto contrario.

La clave, explican nutricionistas y cardiólogos, es no convertirlo en un hábito sin control. “Una porción de 20 a 30 gramos al día es suficiente para aprovechar los flavonoides sin sumar calorías de más”, aseguran desde la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

raisins-dark-chocolate-bar-100-gm-coorg-homemade-chocolates.20220912032906

Qué pasa si comés chocolate todos los días

El chocolate negro está repleto de flavonoides y antioxidantes, compuestos naturales del cacao que favorecen la salud cardiovascular. Estos ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y mejoran la circulación, reduciendo el riesgo de hipertensión y coágulos. Un estudio citado por la Harvard School encontró que quienes consumen chocolate amargo de forma regular tienen un 27% menos de riesgo de presión alta y hasta un 31% menos de probabilidades de sufrir trombosis venosa.

Pero los beneficios no terminan ahí. Una porción de 50 gramos de chocolate amargo puede cubrir cerca del 27% del requerimiento diario de magnesio, un mineral fundamental para la función muscular y el alivio de cólicos menstruales. Además, aporta hierro: una cantidad similar puede cubrir un tercio del valor diario recomendado, lo que lo vuelve útil para personas con tendencia a la anemia o cansancio frecuente.

chocolate-negro-xl-1280x720x80xX.jpg

El impacto del chocolate también se nota en la cabeza. Consumir cacao mejora la memoria, la concentración y el estado de ánimo, según estudios publicados en 2020. Esto se debe a su acción sobre la irrigación cerebral y a la presencia de polifenoles, que reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. No es casual que muchas personas sientan “buen humor instantáneo” después de comer un trozo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Un consumo excesivo, sobre todo de chocolates con alto contenido de azúcar o leche, puede elevar el colesterol y aumentar el riesgo cardiovascular. Además, investigaciones recientes hallaron trazas de metales como plomo y cadmio en algunas marcas, lo que encendió las alertas sobre una exposición prolongada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su historia alerta sobre la importancia de atender los síntomas tempranos.

No recordaba una canción de Taylor Swift, fue al médico y en el diagnóstico descubrió lo peor

play

Fuerte reclamo de familiares y profesionales en ANDIS: "Necesitamos que se implemente la ley de emergencia"

Este ejercicio es ideal para quemar grasa y fortalecer el cuerpo.

El ejercicio rápido y sencillo que libera el estrés y elimina mucha grasa

Los efectos positivos aparecen tanto a mediano como a largo plazo, según un experto.

Esto le pasa al cuerpo si no consumís azúcar por un mes

play

Movilización a ANDIS: tras forcejeos, los familiares ingresaron a la sede para reclamar por la Ley de Emergencia

Especialistas del Hospital de Clínicas explicaron los riesgos de tomar medicamentos para el dolor de cabeza sin recomendación de médicos

Por qué no hay que automedicarse ante un dolor de cabeza

Rating Cero

Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

últimas noticias

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 

Viajar a Córdoba: el hotel con paisajes hermosos que eligió alguna vez Lionel Scaloni

Hace 25 minutos
Los Antiguos, un lugar espectacular. 

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Hace 33 minutos
El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Hace 34 minutos
Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Hace 36 minutos
Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Hace 40 minutos