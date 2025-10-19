19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"La curación alcanza el 90%": la detección temprana frena la mortalidad por cáncer de mama en Argentina

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres en el país, pero su tasa de mortalidad viene cayendo constantemente durante las últimas décadas. Médicos y especialistas describen las distintas razones por las que la detección temprana es clave en la lucha contra esta enfermedad.

Marina Hermoso
Por
Marina Hermoso
El lazo rosa se convirtió en un símbolo para la prevención de la enfermedad.

El lazo rosa se convirtió en un símbolo para la prevención de la enfermedad.

Estée Lauder/IG

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina. Se detectan cerca de 22 mil casos por año y se registran alrededor de 6000 muertes por este tipo de cáncer.

Te puede interesar:

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

Si bien es el tumor más frecuente, con una alta incidencia de nuevos casos cada año, organizaciones y estudios internacionales realizados a personas sanas para detectar el cáncer en sus etapas iniciales y la atención temprana muestran que la tasa de mortalidad tiene un descenso constante y significativo en las últimas décadas.

El Dr. Carlos Alberto Silva, director médico y coordinador del área de acompañamiento de LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) aseguró: "Aproximadamente un 35% de los casos se detectan en etapa temprana. Detectar el cáncer de mama a tiempo es clave: cuando el tumor mide menos de un centímetro, la probabilidad de curación alcanza el 90%, y los tratamientos suelen ser menos invasivos”. Esta cifra varía según el nivel educativo, el acceso a controles y la región del país, según el especialista.

En cuanto a los factores de riesgo hay algunos que no pueden modificarse, como la edad o la herencia familiar. Es decir que a mayor edad, hay mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Además, cuando existen uno o varios familiares de primer o segundo grado con diagnóstico, aumenta la probabilidad de presentarla. Los factores de riesgo modificables son la obesidad, la vida sedentaria, el tabaquismo y ciertos aspectos hormonales.

Silva aclaró: "Sólo entre el 5% y el 10% de los casos tienen origen hereditario”. Silva aclaró: "Sólo entre el 5% y el 10% de los casos tienen origen hereditario”.

Se recomienda realizar una primera mamografía alrededor de los 30 años y, a partir de los 40, combinarla con una ecografía mamaria y controles clínicos periódicos. En este sentido, desde LALCEC impulsan programas gratuitos y acciones comunitarias que buscan garantizar que la prevención sea una posibilidad real para todos los sectores.

Este 2025, LALCEC invita a sumarse a la campaña #MediasRosas para ayudar a que más mujeres accedan a estudios gratuitos. Se puede comprar y donar ingresando a lalcec.org.ar/medias.

Octubre rosa: el mes para concientizar sobre el cáncer de mama

Octubre es conocido como el “Mes Rosa" porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones lo designaron como un período para enfocar esfuerzos globales en la lucha contra contra el cáncer de mama, la promoción de la detección temprana y la prevención.

El color fue adoptado a través de una campaña iniciada por la revista Self y la compañía cosmética Estée Lauder en 1992, inspiradas por la activista Charlotte Hayley. El rosa se eligió porque simboliza la feminidad, la salud, la esperanza y la alegría.

Esta historia se remonta a1989, cuando hablar sobre el cáncer de mama era aún un tabú. Evelyn H. Lauder, nuera de Estée Lauder y entonces vicepresidenta de la compañía, recibió un diagnóstico de esta enfermedad en Nueva York. Entonces existía un movimiento de concientización sobre el sida, simbolizado con un lazo rojo, aunque el cáncer de mama estaba en silencio y tenía el doble de víctimas mortales que el VIH.

“Ella pensó: ‘si esto me pasa a mí, ¿qué está pasando con el resto de las mujeres en el mundo?’ Al investigar más, descubrió que el cáncer de mama era, y sigue siendo, el cáncer que más afecta a las mujeres”, remarcó Lorena Salgado, directora de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de Estée Lauder Companies.

"Cáncer, mi montaña más difícil": la historia de Silvana Varela

La periodista Silvana Varela, locutora de Deportivo Morón, compartió su experiencia con el cáncer de mama en su libro Mi montaña más difícil: el cáncer, publicado en 2024. Se trata de una historia de supervivencia y que deja un mensaje de concientización y esperanza, sobre la detección temprana y la fuerza para no bajar los brazos.

La comunicadora contó a C5N que fue diagnosticada en 2021 de un cáncer de mama no hormonal, llamado triple negativo, que representa alrededor del 10-15% de todos los cánceres de mama y es de los más complejos de tratar.

"Cuando me diagnosticaron puse una foto de la montaña que me había quedado pendiente. Intenté subirla en 2021 pero el clima me cortó el paso a 4300 metros y la hice con cáncer aunque sin saberlo". "Cuando me diagnosticaron puse una foto de la montaña que me había quedado pendiente. Intenté subirla en 2021 pero el clima me cortó el paso a 4300 metros y la hice con cáncer aunque sin saberlo".

En su obra cuenta que durante los varios tratamientos ( quimioterapia, rayos, cirugías) soñaba con el hacer el camino del cerro Vallecitos (Mendoza).

La periodista con la camiseta de Deportivo Morón en la cumbre del cerro mendocino

Finalmente, tras superar el cáncer, llegó a la cumbre en marzo de 2025 y lo hizo con camiseta del ‘Gallo’, el club de sus amores. La publicación se puede conseguir a través de sus redes sociales (sil_varela_). "Quien compre o tenga el texto lo tiene que compartir con una persona que lo necesite, para que ayude a encarar la enfermedad desde otro lugar", remarcó la autora a C5N.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su consumo diario sin control puede resultar perjudicial, especialmente en dietas destinadas a perder peso o regular el colesterol.

Por qué no hay que comer palta todos los días

Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Su historia alerta sobre la importancia de atender los síntomas tempranos.

No recordaba una canción de Taylor Swift, fue al médico y en el diagnóstico descubrió lo peor

play

Fuerte reclamo de familiares y profesionales en ANDIS: "Necesitamos que se implemente la ley de emergencia"

Este ejercicio es ideal para quemar grasa y fortalecer el cuerpo.

El ejercicio rápido y sencillo que libera el estrés y elimina mucha grasa

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 
play

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

A sus 64 años, Laurence Fishburne es uno de los actores más queridos y carismáticos de Hollywood, especialmente por su papel en Matrix. Por tanto, ficharle para la saga X-Men sería un añadido de enorme nivel a las filas de la compañía.

Esta estrella de Matrix se propuso para ser el Profesor X en Marvel: qué dijo

play

Beatriz Goyoaga, instructora de El Arte de Vivir: "Con la meditación y la respiración se pueden revertir patrones de ansiedad, depresión y miedo"

La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

El músico fue una figura fundamental en el sonido distintivo de Limp Bizkit.

Murió sorpresivamente Sam Rivers, bajista y fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit

Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.
play

Shakira celebra 30 años de Pies descalzos y 20 de Oral fixation con especial de Spotify: cuándo será

últimas noticias

play
Se cumple un mes del triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio narco: buscan a un misterioso "hombre canoso" a un mes del horror

Hace 13 minutos
play

Argentina va por un nuevo campeonato del mundo juvenil ante Marruecos

Hace 15 minutos
Su trayectoria y experiencia lo mantienen como un nombre vigente en el ambiente futbolístico.

Jugó en Racing, fue campeón del mundo y ahora está sin trabajo

Hace 31 minutos
El Museo del Louvre, escenario de un impresionante robo que conmociona al mundo.

Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

Hace 40 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una k-drama que es tendencia en este sitio web, se trata de Familia Typhoon, un drama de Corea del Sur que atrapó a miles de televidentes y fanáticos de este tipo de series. 

Negocio de tradición: de qué se trata Familia Typhoon, el drama coreano que es tendencia en Netflix

Hace 47 minutos