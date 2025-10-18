IR A
El desgarrador mensaje de Mey Scápola a Mariano Castro, padre de su hijo: "La tristeza es enorme"

La actriz y directora despidió a su expareja, con el que tuvo a su hijo León, con un sentido posteo en Instagram. El periodista murió el viernes a los 54 años, tras una larga lucha contra el cáncer.

La pareja tuvo un hijo, llamado León y se separaon en 2016.

Mariano Castro murió a los 54 años.
En su cuenta de Instagram, la artista compartió una foto que muestra al periodista con León, de 12 años, el hijo que tuvieron en común, a orillas del mar. “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, siguió en su posteo Mey, hija de la reconocida actriz Mercedes Morán.

En otra parte de la dedicatoria, expresó: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”.

Además, le agradeció a los familiares y amigos que le enviaron palabras de aliento en este momento tan difícil: “Gracias a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

La despedida del periodista Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, este viernes a los 54 años, víctima de cáncer que le habían diagnosticado en 2021, reunió a sus familia y amigos.

Este sábado se realizó un breve velatorio en una sala del barrio de Palermo, donde estuvieron su mujer, Mey Scápola, hija de Mercedes Morán, y la madre de León, de 12 años, acompañada de sus allegados. Además, de la actriz estuvieron Luciano Castro, y Carla Czudnowsky.

Pasadas las 13, partió un cortejo hacia el cementerio de la Chacarita, adonde el hermano mayor de Mariano y Juan, Hugo, condujo el féretro con el cuerpo.

La triste noticia sobre el comunicador fue confirmada este viernes por el conductor Ángel de Brito en X: "Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", detalló el mediático. Estaba internado desde el domingo pasado en una clínica porteña.

Mariano Castro era padre de León de 12 años. Igual que Juan Castro, que murió en 2004 a los 33 años de edad, luego de caer desde el balcón del departamento en el que vivía en el barrio porteño de Palermo, eligió el periodismo como carrera, aunque con un bajo perfil.

