Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Fueron halladas por la Justicia Federal luego de tres meses de investigación. Ya son 76 los pacientes que fallecieron, tras sufrir neumonía por una contaminación bacteriana de los fármacos.

La Justicia Federal localizó en las últimas horas 232 ampollas de fentanilo contaminado , que estaban extraviadas de un lote de casi 155.000 unidades. Las mismas fueron halladas en el marco de la investigación sobre el fallecimiento de 76 personas, que sufrieron neumonía por una contaminación bacteriana de los fármacos.

Según confirmaron fuentes judiciales a C5N , las ampollas localizadas se suman a las más de 100.000 que no fueron utilizadas en pacientes y de las que la Justicia debía ubicar, además de firmar un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.

La causa investiga 76 muertes de pacientes , que se encontraban internados en distintos establecimientos de salud ubicados en Santa Fe, Córdoba, Formosa, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El detalle marca que 48 fallecimientos ocurrieron por las infecciones de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya se registraron 76 muertes vinculadas al fentanilo contaminado de los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A. Además, se refirió a la investigación y advirtió que "es una causa extensa, compleja y con múltiples aristas".

En diálogo con Radio con Vos, Kreplak señaló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) incautó distintos lotes de fentanilo y marcó que en dos de ellos se registró que estaba contaminado: "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle".

En tal sentido, advirtió que la cantidad de muertes podría crecer. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", expresó. La Justicia apunta a que se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.

En tal sentido, expresó que "hoy no circulan ampollas contaminadas" y marcó que pese a que en Argentina no hay una "epidemia de uso ilegal" como en Estados Unidos, el país necesita un sistema de seguimiento de este analgésico. También hizo alusión a la investigación: "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas".