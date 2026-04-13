13 de abril de 2026 Inicio
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Detuvieron a una anestesióloga por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López

Se encontraron diversas muestras de psicofármacos y analgésicos en el allanamiento realizado en el domicilio de la profesional. La mujer está acusada de administración fraudulenta, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público.

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Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López.

Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López.

La Policía Federal detuvo este lunes a una médica anestesióloga en su casa de la localidad bonaerense de Castelar por la sustracción de fármacos del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López. La fiscal Marcela Semería lideró el operativo a raíz de una denuncia impulsada por las autoridades del centro de salud, en medio de las investigaciones por el escándalo de las "propofest".

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Los efectivos de seguridad encontraron diversas muestras de psicofármacos y analgésicos en la propiedad de la médica, identificada como Florencia Amaya. Entre el material incautado, los investigadores hallaron envases rotos de fentanilo, midazolam y medicación antipsicótica.

El expediente acusa a la especialista de 34 años por defraudación por administración fraudulenta, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. La mujer prestaba servicios externos para el municipio a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El caso salió a la luz a mediados de marzo a partir de la alerta de un farmacéutico del hospital. Tras este episodio, el gobierno local presentó una denuncia penal para exponer el retiro irregular de insumos médicos.

La explicación del Municipio de Vicente López

Según informó el Municipio de Vicente López, el robo de medicamentos en el Hospital Houssay se produjo el pasado 12 de febrero. La profesional se presentó en la farmacia y entregó una receta falsa para retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. El hecho fue descubierto por las autoridades del centro de salud al verificar que la paciente que figuraba en el formulario nunca había sido atendida ni internada en la institución.

Además del control de la documentación, el accionar de la médica fue detectado a través de los videos de las cámaras de seguridad aportados por el Municipio. Indicaron, además, que la profesional robaba medicamentos de otros hospitales, ya que le encontraron fentanilo y otras drogas de otros centros de salud en el allanamiento.

Desde el Municipio de Vicente López remarcaron que la anestesista no pertenece a la planta municipal; su servicio fue contratado de forma externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), entidad responsable de la designación de estos especialistas.

La médica ejecutó una maniobra con recetas falsas

Una alta directiva del centro de salud detalló el mecanismo del engaño ante los funcionarios judiciales. "Voy a explicar el circuito", declaró la testigo, y agregó: "Existen dos libros. Un libro diario, que es de psicofármaco y estupefaciente y otro libro de contralor de estupefaciente".

El fraude fracasó por una inconsistencia en los archivos de pacientes del sistema informático. "En el primer libro la profesional se retira con las ampollas y el farmacéutico busca en el sistema la paciente de la orden y no pudo hallarla", relató la autoridad hospitalaria.

La acusada pergeñó una coartada familiar para justificar la necesidad de los sedantes. Según el texto oficial de la imputación, la mujer "suscribió falsamente una orden médica" en un documento "donde asentó una cirugía inexistente a nombre de su madre".

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