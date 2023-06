Femicidio en Saladillo: la fiscal reconoció que la Justicia no actuó a tiempo con Rocío González

La fiscal de Saladillo que investiga el femicidio de Rocío Magalí González reconoció que la Justicia no actuó a tiempo y alentó a las víctimas de violencia de género a denunciar penalmente a su agresor. "El Ni Una Menos debe ser preventivo; es un trabajo previo a la desgracia que me toca investigar", sostuvo.

"A las 9 de la noche del día 1 de junio estaba presentada la requisitoria de detención. En ningún momento dejamos de buscarlo. Se hizo un registro en la casa y se encontraron elementos relevantes para la investigación", destacó. Entre otros elementos, se secuestraron balas que serían del mismo calibre que las utilizadas.

Hortel detalló que se revisaron las cámaras de seguridad del Municipio y se siguió el rastro del prófugo hasta encontrar su moto, que dejó tirada por un desperfecto mecánico. "Hablando con paisanos vamos hilvanando su recorrido, pero por el momento no dimos con él. Interpretamos que se está moviendo a dedo", señaló.

"Se transmitieron las fotos y los pedidos de paradero a todas las comunidades rurales aledañas a Saladillo, hasta se trajeron perros rastreadores. Pero el campo tiene arbustos, árboles, montes, taperas, mil lugares donde esconderse. Esto hace que la búsqueda sea intensa", explicó la fiscal.

Para la fiscal de Saladillo, "el Ni Una Menos debe ser preventivo"

La fiscal Patricia Hortel alentó a las mujeres víctimas de violencia de género a denunciar penalmente a su agresor. "Penalmente, Rocío nunca denunció a su agresor, por eso nosotros no teníamos causas previas. Si la víctima no denuncia penalmente, yo no puedo intervenir", explicó a C5N.

"Rocío comenzó a trabajar con el femicida hace aproximadamente un año y medio. Esta persona estaba trabajando años antes en ese lugar y ella comenzó a ser molestada por él, motivo por el que hizo una presentación civil en la Comisaría de la Mujer de Saladillo", relató la fiscal.

Detalló que "la jueza de paz intervino, inmediatamente le dio las órdenes de restricción y lo notificó. Él durante un tiempo las cumplió. En mayo de este año, él volvió a acosarla, ella volvió a pedir las cautelares en la justicia civil, y otra vez se las volvieron a restablecer y se le notificó a él, todo inmediatamente", sostuvo.

Hortel explicó que "la jueza de paz dejó claro que en caso de un segundo incumplimiento iba a dar aviso a la justicia penal", pero no llegó a hacerlo porque Chidichimo "actuó con muchísima más agresión y le dio muerte a Rocío".

"Estoy totalmente compenetrada con el Ni Una Menos, pero para mí es preventivo. Es un trabajo previo a la desgracia que me toca a mí investigar. Una vez que yo intervengo, trato por todos los medios de evitar esto, pero para eso yo tengo que tener intervención antes", remarcó.

"El mensaje más claro es que las mujeres deben atreverse a denunciar penalmente a su agresor con anterioridad. Por supuesto que no estoy responsabilizando a Rocío; estoy tratando de concientizar a todas las víctimas para que denuncien penalmente", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.