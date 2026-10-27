Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Un adolescente de 14 años, que circulaba en bicicleta, quedó gravemente herido luego que un hombre lo atropellara con su auto sobre la calle Eva Perón, en la localidad bonaerense de Guernica. El conductor quedó detenido.
El conductor iba arriba de un Audi, cuya titular es la pareja del empresario Jorge Castillo, más conocido como El Rey de la Salada. La víctima, que circulaba en bicicleta, sufrió una grave herida en la cabeza.
Un adolescente de 14 años, que circulaba en bicicleta, quedó gravemente herido luego que un hombre lo atropellara con su auto sobre la calle Eva Perón, en la localidad bonaerense de Guernica. El conductor quedó detenido.
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