27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

El conductor iba arriba de un Audi, cuya titular es la pareja del empresario Jorge Castillo, más conocido como El Rey de la Salada. La víctima, que circulaba en bicicleta, sufrió una grave herida en la cabeza.

Por
El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante

El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un adolescente de 14 años, que circulaba en bicicleta, quedó gravemente herido luego que un hombre lo atropellara con su auto sobre la calle Eva Perón, en la localidad bonaerense de Guernica. El conductor quedó detenido.

El conflicto comenzó a las sobre la madrugada de este martes y finalizó cerca de las 8.
Te puede interesar:

Tensión en una cárcel de Mendoza: dos presos retuvieron a un penitenciario y lo liberaron tras seis horas

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tatiana Fernández, de 27 años, asesinada en Retiro.

Qué reveló la autopsia de Tatiana Fernández, la joven asesinada en Retiro

El hecho ocurrió en Quilmes.

Horror en Quilmes: murió un bebé de 12 días tras caerle una palta en la cabeza

El hecho ocurrió en Caballito.

Escape de gas en Caballito: evacuaron una escuela y asistieron al menos a 18 personas

El hombre fue identificado como Renato Iván Tabella.

Quién es Iván Tabella, el hombre acusado de asesinar a dos mujeres en Córdoba y Retiro

Nanci Godoy, maestra desaparecida en Corrientes.

Caso Nanci Godoy: encontraron prendas quemadas en la vivienda del capataz Ireneo Zarza

El sospechoso fue detenido en un hotel del barrio porteño de San Nicolás.

Un número de teléfono, la pista clave que conecta los crímenes de Córdoba y Retiro

Rating Cero

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

últimas noticias

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Hace 9 minutos
El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 15 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 15 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 34 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 48 minutos