"¿Qué es esto?": la fuerte reacción de Maru Botana ante un error garrafal de MasterChef

La corrección mientras realizaba su plato dejó al actor contra las cuerdas. El postre además terminó con un toque de sal de más.

Maru Botana se acercó a la estación de Mike Amigorena durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) este martes y encontró varios errores en la preparación del actor. La chef no dudó en corregirlo, y el intercambio que tuvieron generó un momento de tensión en una noche donde cada detalle podía repercutir en la permanencia en el certamen.

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El desafío consistía en elaborar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías, con masa, crema de limón y merengue. Amigorena se mostraba nervioso y recibió la ayuda inesperada de Botana, que lejos de dejar pasar los fallos se mostró exigente y lo corrigió más de una vez.

Al ver la preparación, lo primero que preguntó fue qué estaba haciendo. "La masa", respondió el actor. Ella le advirtió sobre el procedimient al decirle: "¿Por qué tanto abatidor? Leé bien la receta, no te podés equivocar", le indicó.

Las correcciones continuaron con el merengue, cuando notó restos de yema en la clara. "No te puede quedar nada de amarillo en la clara", le advirtió. El actor iba a tirar todo y empezar de nuevo, pero ella lo frenó y le mostró cómo resolverlo sin desperdiciar ingredientes . "Con una cáscara sacale", le aconsejó.

Alejandro Lerner fue el eliminado de la cuarta gala del reality. El músico quedó afuera tras presentar un lemon pie que no logró convencer al jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. La consigna exigía elaborar la tarta completa en apenas una hora.

Su preparación fue la de peor aspecto de la noche. La definió con una frase que resumió su autocrítica. "Es feo pero es mío y me la aguanto", dijo. Reconoció además haber atravesado una crisis nerviosa en la que llegó a confundir claras con yemas, un error que repercutió en la elaboración.

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Betular fue el primero en notar que a la masa le faltaba un ingrediente muy importante, y Martitegui completó el diagnóstico al identificar que el curd se había hecho con claras en lugar de yemas, con fallas en el peso de los ingredientes. "No hay excusas igual, uno no cocina con explicaciones", agregó el cantante frente a los jueces.

Juli Poggio y Grego Rossello también atravesaron el tramo más complicado de la gala. Rossello perdió sus tartas en plena cocción, porque Marta Fort las había retirado del abatidor por error. Entre quienes sortearon la instancia se destacaron Marta Fort, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta y Amigorena.