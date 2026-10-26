26 de octubre de 2026 Inicio
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Caso Nanci Godoy: encontraron prendas quemadas en la vivienda del capataz Ireneo Zarza

Todavía resta que determinen si la ropa pertenece a la maestra desaparecida en Corrientes desde principio de octubre. Hay tres imputados por femicidio, una acusada por homicidio simple y otro por falso testimonio.

Por
Nanci Godoy

Nanci Godoy, maestra desaparecida en Corrientes.

El sospechoso fue detenido en un hotel del barrio porteño de San Nicolás.
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Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que en las últimas horas se concretó un nuevo operativo en la construcción rural en la que habitaba el acusado por el femicidio de la docente y allí se incautaron prendas. "No se sabe si están completa o parcialmente quemadas", explicaron.

Los cotejos de ADN correspondientes se realizarán este lunes para determinar si pertenecen o no a la docente. La tapera se encuentra a 150 metros de la escuela a la que llegó Nanci a inicios de mes, donde ejercía como directora. Las autoridades confirman que Godoy arribó a la institución educativa después de varias horas de viaje.

Ireneo Felipe Zarza está imputado por femicidio y detenido de forma preventiva.

Ireneo Felipe Zarza está imputado por femicidio y detenido de forma preventiva.

Quiénes están imputados por el femicidio de Nanci Godoy

Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.

El abogado defensor de Leguizamón cuestionó el accionar de la fuerza policial durante el procedimiento de detención y denunció irregularidades graves. Al ser consultado sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo las actuaciones, el letrado habló con C5N y sostuvo: "Mi representada sufrió apremios ilegales y agresiones físicas al momento de ser aprehendida por el personal policial".

En esa misma línea, puso en duda la validez de los testimonios y elementos incorporados al expediente en las primeras horas: "Las supuestas contradicciones que le atribuyen a la señora Leguizamón están totalmente distorsionadas y fueron tomadas bajo un contexto de extrema coacción".

Respecto de los objetos secuestrados durante el allanamiento en la vivienda vinculada a su defendida, donde se hallaron prendas de vestir que podrían pertenecer a la maestra, la defensa enfatizó: "Esa vestimenta no le pertenecía a la docente ni existen pruebas científicas hasta el momento que la vinculen con el hecho; todo se trata de una construcción apresurada para justificar las detenciones".

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