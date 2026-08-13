Femicidio en Devoto: la nena de 8 años vio por cámaras cómo su papá mataba a su mamá

La hija menor de la pareja escuchó los gritos de auxilio y vio en vivo, a través de las cámaras de seguridad, cómo su padre la atacaba a puñaladas. Corrió desesperada a pedir ayuda mientras el agresor intentaba escapar.

La hija de 8 años vio el crimen y le pidió ayuda a su hermano para que llamara al 911.

La hija de 8 años de Romina María de los Ángeles Calvo escuchó sus gritos y vio en vivo, a través de las cámaras de seguridad de la casa, cómo su padre, Walter Humberto Verón de 56 años, la atacaba con un cuchillo de carnicero. Corrió desesperada a buscar ayuda y alertó a su hermano mayor, de 21, quien llamó al servicio de emergencias.

El femicidio ocurrió en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200. Según fuentes de la investigación, la mujer de 40 años pidió auxilio mientras era agredida y su agresor intentó escapar, pero fue detenido a pocos metros del lugar, también con una herida en el cuello, por lo que debió ser trasladado al Hospital Vélez Sarsfield.

“La nena escuchó gritos, corrió a ver las pantallas y vio que la mataba en el dormitorio, ahí avisó y llamaron al 911”, expresaron fuentes policiales y agregaron que la menor fue a buscar a su hermano mayor quien realizó el llamado emergencias. “No pudimos hacer nada”, explicó Alberto Crescenti el titular del SAME con respecto a su llegada a la vivienda de Pedro Morán en Villa Devoto.

Uno de los puntos centrales de la investigación son las cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda . Según detallaron los investigadores, había dispositivos en distintos ambientes, incluso en el dormitorio donde se produjo el ataque.

Hasta el momento no se pudo confirmar si existían denuncias previas o antecedentes por violencia de género . Los investigadores tampoco desechan que la colocación de las cámaras estuviera vinculada a una separación conflictiva o a un mecanismo de control ejercido por el acusado sobre su familia.

Femicidio en Devoto: el testimonio de los vecinos

“Yo sentí ruidos, sentí de todo. No me extraña, a la madrugada siempre escucho cosas”, relató Mirta, vecina del pasaje Alta Gracia, donde el femicida Walter Verón, de 56 años, fue hallado desangrándose en la vereda tras intentar quitarse la vida con un arma blanca. El hombre había dejado una nota en la que escribió que “no la aguantaba más” y que su esposa “ahora quiere vivir la vida sin mí”.

El ataque ocurrió dentro de la vivienda que la pareja ocupaba hacía apenas un mes en el barrio. La víctima, de 40 años, buscaba independizarse económicamente y había manifestado su intención de separarse. Durante la madrugada, los vecinos escucharon gritos y ruidos provenientes de la casa. La panadera del barrio fue quien encontró al femicida desangrándose en la vereda, mientras que los albañiles que trabajaban en la obra lindera a la casa del crimen fueron citados como testigos.

La policía secuestró el arma homicida en el lugar donde Verón fue encontrado y trasladado de urgencia, quedando internado con riesgo de vida. La investigación apunta a reconstruir la secuencia del femicidio, apoyada en las cámaras de seguridad instaladas en toda la vivienda, incluso en el dormitorio donde ocurrió el ataque, y en los testimonios de los vecinos que presenciaron el desenlace.