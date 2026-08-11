Femicidio en Corrientes: mató a su pareja y luego se ahorcó con un cable El hombre permaneció varias horas junto al cuerpo de su pareja, Marina Rosalía Segovia, antes de ahorcarse en el living. Fue uno de los hijos de la víctima quien descubrió la escena. Según revelaron fuentes allegadas, era una relación reciente. Por Agregar C5N en









Marina Rosalía Segovia tenia 46 años y era ccreadora de contenido.

Un femicidio seguido de suicidio conmocionó a Corrientes. Sergio Hugo Sánchez, de 36 años, estranguló a su pareja, Marina Rosalía Segovia, de 46, y luego se ahorcó con un cable en el living de la casa. La macabra escena fue descubierta por uno de los hijos de la víctima que los halló sin vida en el living de la casa.

Los cuerpos fueron encontrados por uno de los hijos de la mujer el lunes al mediodía, cuando al no recibir respuesta de parte de su madre, decidió acercarse hasta la casa ubicada en Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, en el barrio Bañado Norte, Corrientes.

Según relató el joven, todos los accesos a la vivienda estaban cerrados por lo que forzó la puerta y se encontró con la inesperada escena. Su madre yacía muerta con un cable tipo USB alrededor del cuello y su pareja, se encontraba sin vida sentado en una silla. De acuerdo a los investigadores, Sánchez permaneció horas junto al cadáver de Segovia y tomó la decisión de quitarse la vida, ahorcándose también pero con un cable de un televisor.

Ante el hallazgo, el hijo de la victima avisó de inmediato a la Policía de la Comisaría 6° Urbana que, minutos después, constataron que la mujer estaba sin vida en una habitación, mientras que el hombre se encontraba ahorcado en el living. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9, quien dispuso el secuestro de dos teléfonos celulares y la declaración de testigos.

Según fuentes del caso, los cajones aparecían desordenados, lo que alimenta la hipótesis de una discusión previa al desenlace. Sin embargo, vecinos de la zona aseguraron no haber escuchado ruidos ni peleas. Además, se descartó la posibilidad de un robo, ya que no faltaba ningún objeto en la vivienda.