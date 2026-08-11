Femicidio en Corrientes: mató a su pareja y luego se ahorcó con un cable

Un femicidio seguido de suicidio conmocionó a Corrientes. Sergio Hugo Sánchez, de 36 años, estranguló a su pareja, Marina Rosalía Segovia, de 46, y luego se ahorcó con un cable en el living de la casa. La macabra escena fue descubierta por uno de los hijos de la víctima que los halló sin vida en el living de la casa.
Los cuerpos fueron encontrados por uno de los hijos de la mujer el lunes al mediodía, cuando al no recibir respuesta de parte de su madre, decidió acercarse hasta la casa ubicada en Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, en el barrio Bañado Norte, Corrientes.
Según relató el joven, todos los accesos a la vivienda estaban cerrados por lo que forzó la puerta y se encontró con la inesperada escena. Su madre yacía muerta con un cable tipo USB alrededor del cuello y su pareja, se encontraba sin vida sentado en una silla. De acuerdo a los investigadores, Sánchez permaneció horas junto al cadáver de Segovia y tomó la decisión de quitarse la vida, ahorcándose también pero con un cable de un televisor.
Ante el hallazgo, el hijo de la victima avisó de inmediato a la Policía de la Comisaría 6° Urbana que, minutos después, constataron que la mujer estaba sin vida en una habitación, mientras que el hombre se encontraba ahorcado en el living. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9, quien dispuso el secuestro de dos teléfonos celulares y la declaración de testigos.
Según fuentes del caso, los cajones aparecían desordenados, lo que alimenta la hipótesis de una discusión previa al desenlace. Sin embargo, vecinos de la zona aseguraron no haber escuchado ruidos ni peleas. Además, se descartó la posibilidad de un robo, ya que no faltaba ningún objeto en la vivienda.
Los días antes de la tragedia
Los investigadores del caso creen que el hecho ocurrió el sábado por la noche. Ese día, Sergio Hugo Sánchez había dicho a su familia que iba a jugar al fútbol y luego a la iglesia, pero nunca volvió. Asimismo, según pudo saber el medio Infoaguilares, la relación con Marina Rosalía Segovia llevaba apenas dos semanas y, según allegados, días antes ella lo había echado de su casa al enterarse de que consumía drogas. El fiscal Jorge Casarotto aguarda los resultados de la autopsia y mantiene abiertas todas las hipótesis.
Segovia, de 46 años, era creadora de contenidos, daba charlas motivacionales y trabajaba como manicura. Madre de cuatro hijos, participaba en una iglesia que asistía a personas con adicciones, donde conoció a Sánchez. La comunidad expresó su dolor en redes sociales y reclamó justicia por una tragedia que golpeó de lleno a su familia.