Sigue activo en la industria musical desde Corea del Sur. Equilibra su vida familiar con la dirección de talentos emergentes.

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

  • El artista surcoreano detrás de Gangnam Style continuó activo en la música y expandió su rol a la industria musical global.
  • Luego del fenómeno viral de 2012, su carrera enfrentó desafíos creativos y presión por repetir el éxito.
  • Psy fundó su propia agencia y sello discográfico que representa figuras importantes del K-pop.
  • Hoy integra su vida familiar en Seúl con la gestión de nuevos talentos y proyectos empresariales.

La historia de Psy, el intérprete de Gangnam Style, va mucho más allá de aquel éxito mundial que marcó un antes y un después en la música pop. Hoy, con varios años de trayectoria detrás, su vida y carrera pasaron por distintas fases entre la exposición internacional, la reinvención profesional y el impacto que duró su obra en la cultura pop.

El videoclip de Gangnam Style se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales globales en YouTube, llevando a Psy desde las escenas musicales de Corea del Sur al centro de la atención mundial. El impacto no solo cambió su carrera, sino que también amplió los límites de cómo una canción puede trascender fronteras gracias a las plataformas digitales.

Aunque nunca repitió ese nivel de repercusión mundial con otro tema, el legado de esa etapa continúa influenciando la música y la presencia del K-pop en mercados internacionales.

Después del fenómeno de Gangnam Style, Psy enfrentó la enorme expectativa de la industria por repetir aquel éxito abrumador. Aunque su sencillo Gentleman logró un lanzamiento con cifras de reproducción destacadas y escaló posiciones en varios mercados, no igualó la explosión cultural de su canción más icónica. Esta diferencia de recepción marcó un punto de inflexión en su carrera, generando reflexiones sobre la presión de sostener un impacto tan masivo.

Más allá de la música, Psy enfrentó periodos complejos a nivel personal y creativo, en los que reconoció que la búsqueda de otro hit de equivalente resonancia resultó una carga emocional fuerte. Su entorno familiar, especialmente su esposa e hijas, jugó un papel central en su estabilidad durante esos momentos.

Con el paso del tiempo, Psy no solo continuó produciendo su propia música, incluyendo lanzamientos de álbumes como Psy 9th en 2022, sino que también diversificó su carrera. En 2019 fundó P Nation, una agencia y sello que apoya a artistas como Jessi, Hyuna, Dawn y otros talentos emergentes dentro del K-pop. Desde esa plataforma impulsó nuevas propuestas artísticas y asumido un rol activo en el desarrollo creativo de otras figuras.

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. Su vida cotidiana gira en torno a la formación de nuevos artistas y la gestión de proyectos que mantienen vivo el espíritu innovador que lo llevó al éxito.

