El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo La actualización del 2,85% para febrero fue oficializada por la ANSES en el Boletín Oficial. Por + Seguir en







El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional y eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este lunes en el Boletín Oficial. El ajuste se inscribe en el esquema de movilidad previsional vigente, que establece aumentos mensuales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El incremento corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025, según los datos difundidos por el INDEC, y se aplica a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con el nuevo cuadro de valores, el haber máximo ascenderá a $2.417.441,63. También se actualizaron otros componentes del régimen previsional: la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $287.403,48.

La normativa también precisó el mecanismo de actualización de las remuneraciones para quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026, así como para los trabajadores que soliciten el beneficio desde febrero bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación.

En esos casos, los salarios históricos serán ajustados según los índices que determine la Subsecretaría de Seguridad Social, con el objetivo de reflejar la evolución salarial al momento de calcular el haber inicial. El actual esquema de movilidad previsional rige desde mediados de 2024 y establece ajustes mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses previos. En ese marco, el aumento del 2,85% será el aplicable en febrero.