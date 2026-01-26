26 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

La actualización del 2,85% para febrero fue oficializada por la ANSES en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y pensiones desde febrero: en cuánto quedó el mínimo

El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,85% en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional y eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35.

Anses explicó cómo acceder a $321.355 en febrero.
ANSES: cómo acceder a $321.355 en febrero 2026

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este lunes en el Boletín Oficial. El ajuste se inscribe en el esquema de movilidad previsional vigente, que establece aumentos mensuales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El incremento corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025, según los datos difundidos por el INDEC, y se aplica a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con el nuevo cuadro de valores, el haber máximo ascenderá a $2.417.441,63. También se actualizaron otros componentes del régimen previsional: la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $287.403,48.

La normativa también precisó el mecanismo de actualización de las remuneraciones para quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de enero de 2026, así como para los trabajadores que soliciten el beneficio desde febrero bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación.

En esos casos, los salarios históricos serán ajustados según los índices que determine la Subsecretaría de Seguridad Social, con el objetivo de reflejar la evolución salarial al momento de calcular el haber inicial.

El actual esquema de movilidad previsional rige desde mediados de 2024 y establece ajustes mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses previos. En ese marco, el aumento del 2,85% será el aplicable en febrero.

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

El evento, conocido como el desafío de la muerte por su altísimo riesgo, iba a realizarse el viernes, pero tuvo que ser postergado 24 horas por causa de las condiciones climáticas, que no garantizaban el contexto óptimo para la transmisión.
play

Como se hizo Rascacielos en vivo, la propuesta de Netflix que sorprendió a todos y fue de lo más visto

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown a lo largo de su vida: distintos looks

John Cena protagoniza junto a Alison Brie. 
play

La imperdible película de Netflix que dura menos de 2 horas y actúa John Cena

Fátima Florez y Javier Milei.
play

Javier Milei verá el show de Fátima Florez en Mar del Plata y la actriz lo invitará a cantar al final

María Susini y Facundo Arana.

Facundo Arana habló de una posible reconciliación con María Susini: "Si es por mí, quiero..."

Neptuno en Aries inaugura un período donde la intuición necesita coraje. No alcanza con soñar: el cielo pide animarse a dar el primer paso, aunque no tengamos todas las respuestas.

Hoy Neptuno entra en Aries: el impacto signo por signo de un tránsito que inicia una nueva era

Hace 4 minutos
Se esperan actividades culturales y religiosas durante el fin de semana.

Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Hace 7 minutos
Este ataque se suma a una serie de actos violentos azotaron en los últimos años a Guanajuato.

Tragedia en México: 11 muertos y 12 heridos por un ataque armado durante un partido de fútbol

Hace 11 minutos
En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde comparte su tiempo entre su familia y las responsabilidades de liderar su sello. 

Qué fue de la vida de Psy, el cantante de Gangnam Style: pocos conocen su presente

Hace 19 minutos
Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Clinton se sumó a Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

Hace 22 minutos