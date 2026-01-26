IR A
IR A

Este personaje de Marvel tenía confirmada su vuelta hace 3 años pero las cosas cambiaron por completo: ¿cuál será su futuro?

El actor que lo interpreta desde hace 12 años asegura que tiene una gran idea para su vuelta. De momento, no está confirmado que vayamos a verle en 'Vengadores: Doomsday'.

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre en cines españoles. El filme supone el regreso de muchos actores del UCM. 

  • Hace tres años, Marvel le prometió algo a sus fans: que Peter Quill/Star-Lord volvería. El mensaje apareció al final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023).
  • Chris Pratt, que lleva doce años interpretándolo, es el que ha actualizado un poco el estado de su personaje y ha reconocido que ha presentado una idea a Marvel para ello.
  • El nuevo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel es Vengadores: Doomsday. Sin embargo, Pratt no está confirmado de forma oficial como parte del extenso elenco.
Hace tres años, Marvel le prometió algo a sus fans: que Peter Quill/Star-Lord volvería. El mensaje apareció al final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023). Desde entonces, la cosa ha quedado en eso: en una confirmación sin más noticias de cuándo, cómo y dónde regresará el personaje.

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 
¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Chris Pratt, que lleva doce años interpretándolo, es el que ha actualizado un poco el estado de su personaje y ha reconocido que ha presentado una idea a Marvel para ello. Sin embargo, Peter Quill pertenece a una época que ya no existe.

"Estoy encantado de hacer lo que me pidan, y lo haré", ha dicho Pratt a Variety. "Además, personalmente tengo una visión muy clara de lo que me gustaría que hiciera. Creo que es genial”. Sobre si ha hablado de su idea con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, Pratt ha confesado que sí. "Estoy dispuesto a contribuir en todo lo que pueda a la creación de los próximos 10 años de narrativa. También tengo una idea bastante clara de cómo podría contribuir a ello".

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98

Qué cambió en Marvel para el regreso de Star Lord

El nuevo gran evento del Universo Cinematográfico de Marvel es Vengadores: Doomsday. Sin embargo, Pratt no está confirmado de forma oficial como parte del extenso elenco. Eso no significa que no aparezca en el filme de los hermanos Joe y Anthony Russo. Marvel siempre ha querido mantener algunas sorpresas con respecto a sus filmes.

Chris Pratt

El elefante en la habitación: Si Star-Lord protagoniza una película, ¿quién la va a dirigir? James Gunn ha sido uno de los pocos directores del UCM que han podido mantener su estilo y firma trabajando para el estudio. Guardianes de la Galaxia (2014), su debut como cineasta y también el de Pratt como Peter Quill, fue una revolución en la franquicia. La saga continuó con Gunn al mando y las entregas Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023).

Gunn ahora es el director creativo de DC Studios y está enfrascado en el desarrollo de su universo tras el estreno de Superman (2025). Así que, si hay un filme de Star-Lord, es casi improbable que lleve la firma del cineasta. "En un mundo ideal, la haría, de alguna forma, James", reconoce Pratt sobre el director que debería encargarse de la película. "Pero no creo que eso vaya a ocurrir. Tendrá que pensar en quién es el director correcto. Hay directores increíbles ahí fuera".

La época en la que Gunn trabajaba para Marvel ya no existe. Star-Lord y el resto de personajes que le acompañaron en sus aventuras fueron introducidos por el cineasta cuando el estudio estaba en su apogeo. Ahora, lo que funcionó tan bien, ya no lo hace.

En 2025, ninguna película de Marvel se ha colado entre las 10 más taquilleras del año. Incluso Thunderbolts* (2025), un proyecto con un tono y estilo cercano a la saga de Gunn, algo diferente a lo que el estudio tiene acostumbrados a sus fans y que recibió buenas críticas, no ha sido un éxito en cines. Es más, de las tres películas de Marvel estrenadas en 2025, es la que menos dinero ha recaudado: 382.4 millones de dólares.

Va a ser extraño que Peter Quill vuelva bajo la dirección de otro cineasta. Sobre todo porque, a diferencia de otros personajes del estudio, este está intrínsecamente ligado a su creador.

peter quill

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre en cines españoles. El filme supone el regreso de muchos actores del UCM. Chris Evans lo hará como Steve Rogers/Capitán América y Chris Hemsworth como Thor. Robert Downey Jr., por su parte, vuelve con otro personaje: Doctor Muerte.

