Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de enero

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación luego de una semana con una caída acumulada de $5.

El dólar oficial se mantiene calmo en el cierre de enero.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación , tras una semana calma en la que acumuló una caída de $5 . Por su parte, el blue sigue retrocediendo y se aleja de los $1.500, mientras que el mayorista trepó apenas $3, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

Tras otra semana de estabilidad, el dólar encara el cierre de enero cerca de los $1.400

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya sumó casi u$s1.000 millones (u$s291 millones en la semana) .

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual . En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

El dólar oficial cotiza a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.433.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.486,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.469,38.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.443.