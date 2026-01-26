De qué se trata Max, la emotiva película que volvió a Netflix y es de lo más visto en la plataforma Un viejo estreno estadounidense de 2015 llegó a la popular plataforma de streaming y conmovió a miles de televidentes. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming en este 2026 y captan la atención de millones de televidentes de todo el mundo. Asimismo, han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios, convirtiéndola en la más consumida del planeta.

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2015, se trata de la emocionante película Max, un film de aventuras, diversión y un tinte de drama, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia o con amigos, apto para todo público. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas esta última semana de enero 2026.

Sinopsis de Max, la emocionante película que llegó a Netflix Un perro que ayudó a los soldados norteamericanos en Afganistán regresa a los Estados Unidos y es adoptado por la familia de su adiestrador, después de sufrir una experiencia traumática.

maxxx Tráiler de Max Embed - Max - Official Trailer [HD] Reparto de Max La película "Max" (2015), sobre un perro pastor belga malinois militar, cuenta con un reparto principal encabezado por Josh Wiggins (Justin Wincott), Thomas Haden Church (Ray Wincott), Lauren Graham (Pamela Wincott), Robbie Amell (Kyle Wincott), Luke Kleintank (Tyler Harne) y Jay Hernandez (Sargento Reyes). Fue dirigida por Boaz Yakin.

