Explosión en Remedios de Escalada: quién es el trabajador de Metrogas reportado como desaparecido

Después del siniestro que dejó un fallecido y siete heridos de gravedad, la familia de Marcelo García lo identificó como una de las dos personas cuyo paradero se desconocía. Estaba trabajando en el cruce de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Una de las dos personas desaparecidas tras la explosión de este viernes en Remedios de Escalada , que también dejó como saldo al menos un fallecido y más de 30 heridos —siete de ellos de gravedad—, fue identificada como Marcelo García, un trabajador de MetroGAS que desarrollaba tareas en la zona al momento del siniestro.

Hay más de 30 heridos, siete de ellos graves, por la terrible explosión en Remedios de Escalada

La familia del hombre difundió un flyer en redes sociales con su foto y datos de contacto para pedir la colaboración de los vecinos. Según detallaron, García se encontraba entre los operarios que trabajaban en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando se produjo la explosión y posterior incendio.

Tras conocerse la noticia, su familia lo buscó sin éxito en los centros de salud a los fueron trasladados los heridos. "Lo buscamos por todos los hospitales de la zona y no sabemos más nada. Tenemos familiares que están en el lugar del accidente. Estamos esperando novedades", aseguró Belén, sobrina del hombre desaparecido, a LN+.

La mujer señaló que García "dejó su celular y el DNI en la camioneta de MetroGAS", lo que puede dificultar su identificación en caso de que haya sido trasladado a algún hospital. "No nos dijeron nada. La mujer, los sobrinos, la cuñada están ahí viendo qué pueden hacer. No nos dan ninguna información", lamentó.

Marcelo es gasista y lleva varios años trabajando en la empresa, según informó su familia a Clarín; vive en el partido de Banfield y tiene dos hijos pequeños. Por el momento, y a la espera de más datos, radicaron una denuncia por averiguación de paradero.

Poco después, el Municipio informó que "de las dos personas informadas como desaparecidas, una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona", mientras que la otra denuncia "fue producto de una falsa alarma familiar". No precisó cuál de los dos casos correspondería a García.

Redes sociales

Explosión en Escalada: pidieron detener a dos jerárquicos de Metrogas

Tras el estallido de una caño de gas en Remedios de Escalada, en Lanús, las autoridades de Defensa Civil apuntaron a los trabajadores y la responsabilidad directa de la empresa MetroGAS.

El titular de Defensa Civil Lanús, Claudio Arale, detalló que "hay detenidos dos jerárquicos" de la empresa por no cumplir con los protocolos de seguridad para este tipo de trabajos en la vía pública, a pedido de la Fiscalía.

En ronda de prensa, el funcionario de protección civil destacó que "la fiscal ordenó la detención de los dos personales jerárquicos de MetroGAS que había en el lugar", y agregó: "Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua", lo que no ocurrió en este caso.