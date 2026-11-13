13 de noviembre de 2026 Inicio
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Hay 20 heridos, cinco de ellos graves, por la terrible explosión en Remedios de Escalada

Fueron trasladados al hospital Evita de Lanús. El estallido se produjo luego de la avería de un caño de la red de gas.

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Hay 20 heridos por la explosión.

Hay 20 heridos por la explosión.

La terrible explosión en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, se dio durante la mañana producto de la perforación de un caño maestro mientras trabajaba el personal de Metrogas. Ante esto, el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que hay 20 heridos y 5 de gravedad.

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“Evidentemente perforaron un caño de media presión que hizo la fuga de gas y la explosión. Tenemos 20 heridos que fueron trasladados a distintos nosocomios, mientras que los cinco de heridas graves fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Evita”, detalló Arale.

Según indicaron las autoridades, la situación está controlada por el personal de Bomberos. “Estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes en los caños que están todavía abiertos. La obturación de los caños maestros del gas lo están haciendo ellos. Una vez hecho, nuestros bomberos avanzarán a los edificios afectados para ver el panorama del impacto”, continuó.

Mientras que, Fabián García, director Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, habló en C5N y contó: “Hay que traer la máquina que realiza ese trabajo. Los bomberos tienen que hacer una doble tarea, evitar la propagación de la llama y evitar que se apague la llama para que no se cause otra explosión”.

Explosión en Remedios de Escalada: el lugar exacto donde ocurrió la tragedia

Ante la impresionante explosión que se dio en la localidad de Remedios de Escalada, que dejó a más de 14 personas heridas, se dio a conocer el lugar exacto donde ocurrió la tragedia que dejó a cinco heridos de gravedad y obligó a evacuar un jardín de infantes y un geriátrico. Según la explicación inicial, una máquina averió un caño de media presión.

El hecho se produjo en la vereda de una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán y Del Valle Berlucea, en Remedios de Escalada, en la localidad de Lanús. Al lugar acudieron el personal del SAME y también de la Policía Bonaerense.

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