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La contundente reacción de Maxi López en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

El exfutbolista rompió el silencio tras la denuncia judicial y lanzó una frase lapidaria sobre la polémica familiar.

El nuevo dilema entre Wanda Nara y Mauro Icardi provocó la reacción de Maxi López.

El nuevo dilema entre Wanda Nara y Mauro Icardi provocó la reacción de Maxi López.

Maxi López rompió el silencio sobre el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego del operativo policial en Nordelta y la denuncia por presuntas lesiones a Francesca, hija de la expareja. El exfutbolista sorprendió con una frase contundente: “Hay pocas cosas que me sorprenden”.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
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En diálogo con Rodrigo Bar para SQP, López dejó en claro que no pretende involucrarse en la disputa. “No voy a hablar del tema”, aseguró, y explicó su decisión: “Porque no la estoy acompañando y no sé la interna”.

El exdelantero también fue consultado por las declaraciones de Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien lo mencionó durante un enfrentamiento con Icardi. “No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos”, respondió.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, Maxi López lanzó su declaración más contundente: “Hay pocas cosas que me sorprenden”. Inmediatamente reafirmó su postura: “Me mantengo al margen porque me parece que son cosas que tienen que resolver las otras personas”.

Finalmente, López aclaró que mantiene una buena relación con Wanda Nara y explicó su ausencia en la presentación de su película: “No estuve en la presentación de la película de Wanda porque estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien entre nosotros”. Así, descartó un distanciamiento con su exesposa.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija Francesca

El nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó el viernes 6 de noviembre, en una vivienda de La Isla, Nordelta, por una situación relacionada con Francesca, de 11 años. El episodio provocó la intervención de la Policía, personal de seguridad y una ambulancia, además de una denuncia por presuntas lesiones.

Según trascendió de su declaración judicial, Mauro Icardi explicó que la discusión comenzó porque su hija quería reunirse con amigas y él no lo autorizó. “Me empezó a increpar diciendo que tenía una juntada con amigas esa misma tarde después del colegio”, sostuvo el delantero ante la Justicia de Tigre.

El futbolista aseguró que intentó postergar el encuentro y relató: “Le dije que hable con sus amigas y que se juntara la semana que viene”. Posteriormente, según su versión, recibió información sobre una acusación de agresión. “Nunca le pegué a mi hija”, afirmó durante su declaración.

El jueves 12 de noviembre, Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre y rechazó las acusaciones. Su abogado, Francisco Oneto, explicó: “Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada” y confirmó que la defensa presentó videos y otras evidencias para respaldar su versión.

Mientras continúa la investigación por las presuntas lesiones a Francesca, trascendió que la Justicia dispuso una restricción de acercamiento de Icardi respecto de su hija, medida apelada por su defensa. En medio de la disputa judicial y mediática, Maxi López mantuvo su posición: “Me mantengo al margen”.

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