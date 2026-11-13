La explicación de la empresa: qué causó la explosión en Remedios de Escalada Hay 20 heridos, cinco de ellos de gravedad. El incidente comenzó cerca de las 10, en las calles Iberlucea y Beltrán, a raíz de los trabajos de renovación de redes que se realizaban en la zona.. Por Agregar C5N en









Se reportaron 20 heridos, cinco graves.

Una terrible explosión tuvo lugar esta mañana en la localidad de Remedios de Escalada, en momentos en que trabajadores de una cuadrilla estaban realizando un túnel en la vereda. Por la onda expansiva y los daños generados, se reportaron al menos 20 heridos, cinco de ellos graves, tres locales afectados y las autoridades tuvieron que evacuar un geriátrico.

Según relataron los vecinos, la explosión se produjo cerca de la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina averió uno de los caños. El hecho, según comentaron, tuvo lugar en una fiambrería ubicada en una zona muy céntrica de la localidad.

Por qué explotó el caño de gas en Remedios de Escalada: el comunicado completo de Metrogas En un primer momento, la empresa emitió un comunicado en el que informaba que “personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión. En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión”.

Más tarde, voceros de la compañía, agregaron que "el incidente comenzó cerca de las 10 de esta mañana en las calles Iberlucea y Beltrán, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús, a raíz de los trabajos de renovación de redes que MetroGAS realiza en la zona".

"Una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados", se agregó.