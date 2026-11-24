Explosión en Lanús: qué revelaron las pericias sobre la máquina que perforó el caño de gas El municipio de Lanús se presentó como querellante y la Justicia espera nuevas pericias para avanzar con las posibles imputaciones. La tragedia dejó un saldo de cuatro muertos. Por Agregar C5N en









La fuga de gas que causó la explosión de un comercio en Remedios de Escalada, municipio de Lanús. Redes sociales

La investigación por la explosión de un comercio en Remedios de Escalada, municipio de Lanús, sumó el resultado de las primeras pericias a la máquina tuneladora que perforó el caño de gas que causó la fuga. La tragedia dejó un saldo de cuatro muertos y decenas de personas heridas.

La pericia realizada sobre la máquina que utilizaron los trabajadores determinó que funciona correctamente. Por lo tanto, se descarta, en principio, una falla mecánica y se fortalece la hipótesis de un posible error humano.

La explosión de un comercio en Remedios de Escalada, Lanús, por una fuga de gas. El estudio técnico sobre la perforadora no aportó mayores precisiones sobre cómo se produjo la rotura de la cañería. Sin embargo, permitió establecer que el equipo estaba en condiciones de funcionamiento. Por eso, el equipo de investigación buscará determinar si se cometieron errores durante el procedimiento.

La empresa que estaba trabajando en el lugar el día de la explosión era Exgadet, una compañía contratista de MetroGAS. Estaba realizando tareas de renovación de la red de distribución cuando la tuneladora habría dañado un caño de gas y provocado una fuga que terminó en una explosión.

Quiénes son las cuatro personas muertas por la explosión en Lanús Los operarios Matías Leguizamón, de 31 años y Juan José Servín, de 33, estuvieron internados y perdieron la vida a raíz de las heridas. De acuerdo con lo informado por el medio, las causas de la muerte fueron “un paro cardiorrespiratorio en contexto de quemaduras graves, shock séptico y distrés respiratorio agudo”.