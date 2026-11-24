El Gobierno negó una salida de Luis Caputo en medio de la disparada del dólar y el riesgo país Lo afirmó el vocero presidencial en una conferencia de prensa brindada este martes en Casa Rosada, donde reconoció un contexto "complejo" y de "mucha incertidumbre" debido a shocks externos. "El mercado de cambios está relativamente tranquilo y seguimos apostando a un programa de estabilización". Por Agregar C5N en









Luis Caputo, ministro de Economía. UIA

El Gobierno negó este martes una salida del ministro de Economía, Luis Caputo, en un contexto donde el riesgo país se mantiene arriba de los 1.000 puntos y el dólar oficial se ubique por encima de los $1.600. "Descartamos esa idea", afirmó el vocero presidencial Adrián Ravier en una conferencia de prensa donde reconoció un contexto "complejo" y de "mucha incertidumbre" debido a shocks externos.

“Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer. El ministro Caputo es uno de los más importantes de este Gobierno. Su tarea ordenando la Argentina quebrada, destrozada que nos dejaron en 2023 realmente habla de lo importante que es para nosotros", respondió el portavoz ante la pregunta inicial de la prensa acreditada en Casa Rosada acerca de la permanencia en su cargo del titular del Palacio de Hacienda.

Durante su exposición, el vocero atribuyó la desaceleración de la actividad y las tensiones cambiarias a shocks externos —como la guerra en Medio Oriente, el salto en el precio del petróleo y la suba de tasas en Estados Unidos y Europa—, al tiempo que relativizó las advertencias sobre una recesión técnica hasta conocer el dato oficial del PBI, que informó el INDEC esta tarde.

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el funcionario sostuvo que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Asimismo, contrapuso la situación actual con un escenario contrafáctico: advirtió que, de haberse mantenido el déficit fiscal heredado (superior a cinco puntos más el cuasifiscal), el déficit energético y el esquema de "barril criollo", el actual shock externo habría derivado en crisis, mayor inflación y fuertes devaluaciones.

El impacto del contexto global y la proyección de crecimiento Según el análisis de Ravier, Argentina atraviesa un contexto global de alta incertidumbre que también golpea a socios regionales como Brasil, Uruguay y Chile. "El shock externo (...) hace que la economía desacelere, y eso puede generar algún tipo de incertidumbre política. Eso puede impactar en la Argentina que tiene su prontuario, que tiene un 'beta alto', como dice el Presidente, un riesgo mayor que otras economías; nos impacta más", explicó Ravier. A raíz de estos factores externos, la proyección de crecimiento local para 2026 se moderó desde los tres puntos del PBI estimados a comienzos de año hacia una cifra cercana al 1%.

No obstante, vaticina que el país encadenará tres años consecutivos de expansión económica (tras el crecimiento de 2024 y el 3 % de 2025), acumulando una mejora superior al 10 % luego de más de una década de estancamiento. Además, remarcó el rol clave de la balanza energética: "Hoy, en su lugar, tenemos un sector energético pujante, con un dinamismo exportador que no tuvimos durante muchísimo tiempo. Ese dinamismo exportador genera divisas; esas divisas que estamos generando nos están permitiendo sostener el tipo de cambio". La discusión por el EMAE y la recesión técnica Frente a las consultas sobre la recesión técnica, (confirmada luego de la conferencia de prensa por el Indec), Ravier evitó confirmarla y pidió esperar hasta diciembre, cuando se publique el dato oficial del tercer trimestre. Explicó que, si bien julio mostró una caída de la actividad, agosto arrojó un resultado positivo y septiembre se perfilaba en la misma dirección. Además, cuestionó los alcances del indicador mensual frente a la estructura productiva local: "Algunos analistas conceptualmente explican que el EMAE subestima la economía informal. Y la realidad es que la Argentina que nosotros heredamos es una Argentina con bastante informalidad, con lo cual puede ser que, cuando llegue el dato de PBI del tercer trimestre, no termine siendo negativo". También rechazó que el consumo esté en retroceso: "Nosotros no coincidimos en que el consumo esté a la baja. Al contrario, los datos muestran que el consumo aumenta".