15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

El cantante relató la odisea que vivió junto a su familia en Tristán Suárez, a sólo 2 kilómetros del grave siniestro.

Por

El músico relató su experiencia a kilómetros de Ezeiza.

Redes Sociales

El cantante Paz Martínez contó su experiencia con la explosión en Ezeiza, en la casa donde vive con su familia en la localidad de Tristán Suárez: "Estábamos mirando televisión y escuchamos una explosión tan pavorosa... Nunca escuché algo así en toda mi vida".

La increíble explosión vista desde un drone.
Te puede interesar:

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

"Pensamos que se nos caía la casa encima. Salimos a mirar con los vecinos y vimos una luz blanca que iluminaba todo. A los vecinos se les rompieron los vidirios", relató el músico que vive a 2 kilómetros del sinestro.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el intérprete recordó: "Fue algo dantesco. Fue muy grave, pero gracias a Dios estamos bien". Destacó que estaba junto a su esposa, y que su hijo que vive en Canning "escuchó como un golpe en su garage".

Embed

El artista destacó que en el club privado El Ombú donde vive permanentemente están "todos comunicados y encerrados", ya que hay recomendaciones de varios municipios por la nube tóxica que hay como consecuencia de la explosión y el fuego.

"Esta tragedia visibiliza el trabajo formidable de la Policía y de los Bomberos. Cómo se arriesga por nosotros", subrayó sobre la actividad de los agentes que llegan al lugar en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.

Qué se sabe de la explosión en Ezeiza

La terrible explosión ocurrida en Ezeiza, este viernes, dejó al menos 20 heridos tras el incendio de una fábrica en principio en el polo industrial de Carlos Spegazzini, en frente de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Varios testigos relataron que "se sacudió todo como un papel", "se me movió toda la casa, tengo rajaduras, una locura", "todo se iluminó de blanco", detallaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

play

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

play

Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

Se dictó el Código Rojo en el distrito de Ezeiza.

Así fue el momento de la explosión de la fábrica en Ezeiza

Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Rating Cero

Las artistas volverán a encontrarse con su público en la fiesta TM+35.

Escándalo en Bandana: advierte que corre peligro el regreso por una "fuerte interna"

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

Oasis vuelve a presentarse en Argentina después de 16 años.

Oasis adelantó su show del sábado en el estadio Monumental por el pronóstico de tormentas

El hijo de la envenenadora resaltó que no la considera su madre.

El hijo de Yiya Murano destrozó a los realizadores de la serie: "Lo que muestran tiene poco que ver con la realidad"

Las menores pidieron a la justicia que garantice su vínculo paterno.

"Queremos estar con papá": el emotivo pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, tras la revinculación

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

Hace 8 minutos
play

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Hace 56 minutos
La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

Hace 58 minutos
El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

Hace 1 hora
play

Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

Hace 1 hora