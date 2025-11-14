Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual" El cantante relató la odisea que vivió junto a su familia en Tristán Suárez, a sólo 2 kilómetros del grave siniestro. Por







El músico relató su experiencia a kilómetros de Ezeiza. Redes Sociales

El cantante Paz Martínez contó su experiencia con la explosión en Ezeiza, en la casa donde vive con su familia en la localidad de Tristán Suárez: "Estábamos mirando televisión y escuchamos una explosión tan pavorosa... Nunca escuché algo así en toda mi vida".

"Pensamos que se nos caía la casa encima. Salimos a mirar con los vecinos y vimos una luz blanca que iluminaba todo. A los vecinos se les rompieron los vidirios", relató el músico que vive a 2 kilómetros del sinestro.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, el intérprete recordó: "Fue algo dantesco. Fue muy grave, pero gracias a Dios estamos bien". Destacó que estaba junto a su esposa, y que su hijo que vive en Canning "escuchó como un golpe en su garage".

"Esta tragedia visibiliza el trabajo formidable de la Policía y de los Bomberos. Cómo se arriesga por nosotros", subrayó sobre la actividad de los agentes que llegan al lugar en el suoreste de la Provincia de Buenos Aires.

Qué se sabe de la explosión en Ezeiza La terrible explosión ocurrida en Ezeiza, este viernes, dejó al menos 20 heridos tras el incendio de una fábrica en principio en el polo industrial de Carlos Spegazzini, en frente de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Varios testigos relataron que "se sacudió todo como un papel", "se me movió toda la casa, tengo rajaduras, una locura", "todo se iluminó de blanco", detallaron.