Pánico entre los vecinos de Ezeiza por la explosión en el Parque Industrial: "El humo es tóxico"

A los pocos minutos de suceder la impactante explosión en el Polo Industrial de Ezeiza, los vecinos de la zona empezaron a comunicarse entre sí no solo para constatar que se encontraran en buen estado de salud, sino también para que puedan incrementar las precauciones por la nube tóxica generada por el incidente en la fábrica petroquímica Plástico Lago.
"Lore, la explosión esa, se prendió fuego mi trabajo. Haceme un favor: súbanse los vidrios, no estén afuera porque respirar eso los quema, es todo tóxico. Y va a haber explosiones mucho más grandes. Por favor, Lore. Cuidá a los chicos y avisale a Mati que vive en la zona de Ezeiza, que se mantenga los vidrios altos", dijo un trabajador que se encontraba en el Polo Industrial en el momento de la impactante explosión que tuvo un radio de expansión de 15 kilómetros.
Luego, transmitió tranquilidad a sus seres queridos: "Yo me estoy yendo para mi casa con mis compañeros y estamos todos bien, ya estamos llegando al puente de Suárez", dijo un trabajador que se encontraba en el Polo Industrial en el momento de la impactante explosión que tuvo un radio de expansión de 15 kilómetros.
Por otra parte, la Municipalidad de Ezeiza difundió el audio de una mujer que es esposa de un trabajador de la base de salud de Ezeiza. "La nube es tóxica, por lo tanto hay que meterse adentro, cerrar las ventanas. Si tienen mascotas, también se recomienda que no estén afuera hasta nuevo aviso. Todavía hay ambulancias que no pudieron asistir, no saben todavía la magnitud ni cantidad de heridos. Primero se prendió fuego, después explotó y siguen habiendo detonaciones. Pero la nube es tóxica, eso ya está confirmado", dijo la vecina.