Explosión en Ezeiza: hay alerta roja en los hospitales de la zona y hay evacuados

La Municipalidad de Ezeiza anunció una alerta roja y los hospitales de la zona están a disposición. El director de la clínica Montegrande explicó a C5N que recibieron, hasta el momento, a 20 personas afectadas por la explosión y están trabajando en conjunto con otros sanatorios.

Impresionante explosión en Ezeiza. Se lanzó alerta roja en hospitales. 

La explosión de la fábrica en la zona de Ezeiza puso en vilo a vecinos y autoridades. Se emitió una alerta roja a todos los hospitales de las localidades cercanas y ya están atendiendo heridos.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 
El evento trágico sucedió en una agroquímica y los profesionales de la de la salud recomiendan a los vecinos de poblaciones aledañas que no salgan de sus casas y, en lo posible, cierren puertas y ventanas.

Bomberos intentan acercarse a la zona de la explosión, la cual abarcaría a, por lo menos 5 fábricas entre las cuales está Iron Mountain. Hay evacuados en los alrededores de Carlos Spegazzini.

Hospitales de la zona de la explosión están en alerta roja sanitaria

En diálogo con Nancy Pazos, en Inteligencia Artesanal para C5N, Carlos Santoro, director de la clínica Montegrande, aseguró que ya están recibiendo pacientes lastimados por las consecuencias de la explosión. "Ya ingresaron 20 heridos que vienen con lesiones cortantes, desde hasta 5 kilómetros a la redonda", señaló el profesional y confirmó que están trabajando bajo alerta roja.

"Recibimos un infartado, un directivo de las empresas de la zona con infarto de miocardio importante, ya está en hemodinamia. Y una embarazada con fecha de parto inmediata, con síntomas de intoxicación", sumó detalles de lo que sucede.

"Te preparás para recibir a un contingente, sin saber el número exacto, sin preguntar procedencia y trabajando en conjunto con otros nosocomios privados y la atención pública”, explicó el doctor al definir de qué se trata la alerta roja en salud.

"Con el alerta roja los médicos que se encuentran fuera de su horario de trabajo son contactados, se ponen a disposición y están atentos a un posible llamado. Por el momento estamos bien con el personal que se encuentra operativo en la clínica", añadió el director.

play

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

play

Explosión en Ezeiza: "Es todo muy confuso. Explotaron los vidrios", describió el intendente Gastón Granados

Se dictó el Código Rojo en el distrito de Ezeiza.

Así fue el momento de la explosión de la fábrica en Ezeiza

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

