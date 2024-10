Evangelio de hoy, domingo 6 de octubre de 2024: "El que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él"

Además, el Papa Francisco contribuye con palabras de reflexión. En su mensaje de hoy, el Santo Pontífice destacó: "En el proyecto originario del Creador, no es el hombre el que se casa con una mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. (…) Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad. Lo que permite a los esposos permanecer unidos en el matrimonio es un amor de donación recíproca sostenido por la gracia de Cristo. Si en vez de eso, en los cónyuges prevalece el interés individual, la propia satisfacción, entonces su unión no podrá resistir."

Primera lectura para hoy, 6 de octubre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó la lectura recomendada para hoy, que es la lectura del Libro del Génesis Gn 2, 18-24.

En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude”. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán.

Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo.

Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó:

“Ésta sí es hueso de mis huesos

y carne de mi carne.

Ésta será llamada mujer,

porque ha sido formada del hombre”.

Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.

Evangelio de hoy, domingo 6 de octubre de 2024

También publicaron la Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, Mc 10, 2-16.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa?”

Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”.

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio”.

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos.

Santo del día: San Bruno de Colonia

Cada 6 de octubre, la Iglesia recuerda a San Bruno de Colonia, sacerdote fundador, en 1084, de los Cartujos, orden contemplativa que se ha mantenido, de manera notable, bajo el espíritu de la sencillez y la austeridad.

Bruno se convirtió en canónigo de la catedral de Reims, situada en primer lugar entre las Iglesias de la Galia 4. En 1056 fue nombrado rector de estudios de su escuela, una de las más prestigiosas de su tiempo. Dirigió allí la enseñanza durante más de veinte años, destacándose por su cultura, sus cualidades pedagógicas y el afecto que prodigaba a sus alumnos.

En 1069 fue elegido un arzobispo indigno, que había comprado conciencias, Manasés de Gournay. Este mostraba una avidez insaciable por los bienes temporales, principalmente por aquellos sobre los que no tenía derecho alguno. Comenzó entonces entre algunos canónigos íntegros -entre ellos Bruno- y Manasés una larga disputa. Gregorio VII puso fin a este desorden en diciembre de 1080 y depuso al arzobispo, dando la orden de expulsarlo y de elegir a otro en su lugar.

Bruno, maestro honesto de la Iglesia de Reims, era uno de los candidatos más prominentes; él, que había sido juzgado digno de sufrir persecución por el Nombre de Jesús. Pero le había llegado la hora de responder a un llamado más alto y de dejar el mundo.