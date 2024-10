Evangelio de hoy, sábado 5 de octubre de 2024: "Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven"

En su mensaje de hoy, el Santo Padre destacó: "como dice san Lucas en su Evangelio: 'Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños'. Por ello `sólo quienes tienen el corazón como los pequeños son capaces de recibir esta revelación. Sólo el corazón humilde, manso, que siente la necesidad de rezar, de abrirse a Dios, que se siente pobre´".

Primera lectura para hoy, 5 de octubre de 2024

El sitio web del Vaticano publicó que la lectura recomendada de hoy , es del libro de Job, Job 42, 1-3. 5-6. 12-16.

Job le dijo al Señor:

“Reconozco que lo puedes todo

y que ninguna cosa es imposible para ti.

Era yo el que con palabras insensatas

empañaba la sabiduría de tus designios;

he hablado de grandezas que no puedo comprender

y de maravillas que superan mi inteligencia.

Yo te conocía sólo de oídas,

pero ahora te han visto ya mis ojos;

por eso me retracto de mis palabras

y me arrepiento, echándome polvo y ceniza”.

El Señor bendijo a Job al final de su vida más que al principio: llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras.

Tuvo siete hijos y tres hijas; la primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos.

Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años.

Evangelio de hoy, sábado 5 de octubre de 2024

También dieron a conocer la lectura del santo evangelio según san Lucas, Lc 10, 17-24.

En aquel tiempo, los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”.

Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo”.

En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! ¡Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien! Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.

Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: “Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron”.

San Froilan de Leon

Santo del día: San Froilán de León

San Froilán nació en Lugo en el año 833 y a los 18 años siguió la vida de ermitaño, alternándola con la predicación en tierras bercianas y llegando hasta las montañas del Curueño, donde se une al sacerdote aragonés Atilano, hasta que buscan una cueva de Valdorria: “la gruta de San Froilán”.

Su fama llegó a oídos del rey Alfonso III, quien lo llama hasta Oviedo y le ofrece ayuda para descender hasta la Vega del Esla, en tierras de Zamora, para colaborar en la repoblación y evangelización del territorio del Duero. Funda sucesivamente los monasterios de Tábara y Moreruela de Tábara.

En la primavera del año 900 llegó a la Iglesia de León y a petición del pueblo, el rey hizo venir a la ciudad a Froilán y Atilano, siendo Froilán ordenado sacerdote y el día de Pascua de Pentecostés son ambos consagrados obispos en la Catedral de León, Froilán para la Diócesis de León y Atilano el primero de Zamora.

Su pontificado solo duró cinco años, muriendo el 5 de Octubre del año 905, siendo enterrado en el mausoleo del monarca; el pueblo le aclama como santo y la Iglesia le declara patrono de la Diócesis de León.