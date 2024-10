Evangelio de hoy, viernes 4 de octubre de 2024: "El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado"

Junto con las recomendaciones, el Papa Francisco deja de manera una breve reflexión. En el caso de hoy, dice: "Dios se revela liberando y sanando al hombre y lo hace con un amor gratuito, un amor que salva. Por esto Jesús alaba al Padre, porque su grandeza consiste en el amor y no actúa nunca fuera del amor. Pero esta grandeza en el amor no es comprendida por quien presume de ser grande y se fabrica un dios a su propia imagen: un dios potente, inflexible, vengativo. (…) Los pequeños, en cambio, saben acogerlas, y Jesús alaba al Padre por ellos".

Evangelio El sitio web oficial del Vaticano publicó hoy, martes 13 de agosto, el Evangelio correspondiente Freepik

Primera lectura para hoy, 4 de octubre de 2024

La lectura recomendada de hoy es el libro de Job, Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5.

El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo:

"¿Acaso alguna vez en tu vida

le has dado órdenes a la mañana

o le has señalado su lugar a la aurora,

para que ciña a la tierra por los bordes

y sacuda de ella a los malvados;

para que ponga de relieve sus contornos

y la tiña de colores como un vestido;

para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas

y acabe con el poder del hombre criminal?

¿Has llegado hasta donde nace el mar

o te has paseado por el fondo del océano?

¿Se te han franqueado las puertas de la muerte

o has visto los portones del país de los muertos?

¿Has calculado la anchura de la tierra?

Dímelo, si lo sabes.

¿Sabes en dónde vive la luz

y en dónde habitan las tinieblas?

¿Podrías conducirlas a su morada

o enseñarles el camino de su casa?

Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido

y el número de tus años sería incontable''.

Job le respondió al Señor:

"He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder?

Me taparé la boca con la mano.

He estado hablando y ya no insistiré más;

ya no volveré a hablar".

Evangelio de hoy, viernes 4 de octubre de 2024

Además, la página web del Vaticano publicó la lectura del santo evangelio según san Lucas, Lc 10, 13-16.

En aquel tiempo, Jesús dijo: "¡Ay de ti, ciudad de Corozaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo".

Luego, Jesús dijo a sus discípulos: "El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado".

San Francisco de Asis

Santo del día: San Francisco de Asís

San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho. Renunció a su herencia dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los materiales.

Fue fiel a la Iglesia y al Papa. Fundó la orden de los franciscanos de acuerdo con los requisitos de la Iglesia y les pedía a los frailes obedecer a los obispos.

San Francisco de Asís nos enseña a vivir cerca de Dios y no de las cosas materiales. Saber encontrar en la pobreza la alegría, ya que para amar a Dios no se necesita nada material. Además, es el patrono de los veterinarios y de los profesionales relacionados con bosques y forestas (ingenieros de montes, ingenieros forestales, agentes y guardas forestales, y otros cuerpos similares) y, por extensión, de los movimientos ecologistas que empeñan sus esfuerzos en el cuidado de la naturaleza y del ambiente.