16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Eutanasia en Argentina: ¿Está penalizada? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Qué dice la Ley de Muerte Digna?

En la actualidad solo rige la Ley 26.742, que permite a pacientes con enfermedades terminales rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida, aunque no contempla la muerte asistida. Los detalles de las tres iniciativas que nunca lograron tratamiento parlamentario en el Congreso.

Pablo Daniel Olmedo
Por
Pablo Daniel Olmedo
Eutanasia en Argentina: ¿Está penalizada? ¿Qué proyectos se presentaron? ¿Qué dice la Ley de Muerte Digna?

El Senado de Uruguay aprobó una ley que legaliza la práctica de la eutanasia en pacientes con enfermedades terminales. Se trata del primer país de la región en consagrar el derecho a la muerte digna y se diferencia de Argentina, que en la actualidad no hay una legislación vigente que contemple la muerte asistida. Solo se presentaron tres proyectos que nunca lograron su aprobación en el Congreso de la Nación.

Un sitio mágico en Córdoba.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito que enamora con su cascada de 115 metros

La iniciativa que obtuvo luz verde en Uruguay detalla que la ley busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir", mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

En nuestro país no existe una Ley de Eutanasia; aunque si rige la Ley de Muerte Digna ( 26.742) sancionada en el 2012 y que le da la opción a los pacientes terminales o con enfermedades irreversibles rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida.

Dicha legislación tiene como objetivo "garantizar la dignidad del paciente reconociendo su derecho a rechazar procedimientos extraordinarios o que causen sufrimiento desmedido, y a recibir cuidados paliativos". No permite la eutanasia activa, es decir, no autoriza procedimientos para causar la muerte directamente, sino que se enfoca en el derecho del paciente a no prolongar su muerte.

eutanasia ecuador
El Senado de Uruguay aprobó el proyecto de ley para permitir la eutanasia.

El Senado de Uruguay aprobó el proyecto de ley para permitir la eutanasia.

Cuáles son los puntos claves de la Ley de Muerte Digna

  • Derecho al rechazo de tratamientos: los pacientes con enfermedades terminales o incurables tienen la opción de rechazar procedimientos médicos que consideren que solo prolongan su estado final, cuando estos son desproporcionados para la perspectiva de mejoría o causan un sufrimiento desmesurado.
  • Suspensión de hidratación y alimentación: está incluida la posibilidad de dejar de recibir hidratación y alimentación artificiales si su único propósito es prolongar artificialmente un estado terminal irreversible.
  • No autoriza la eutanasia activa: la ley no permite acciones directas que causen la muerte, sino que se enfoca en el derecho a rechazar tratamientos y a recibir cuidados paliativos.
  • Consentimiento informado: se basa en el principio de autonomía del paciente y su derecho a tomar decisiones informadas sobre su atención médica.
  • Cuidados paliativos: garantiza el derecho del paciente a recibir cuidados paliativos integrales durante el proceso de enfermedad.

¿Está penalizada la eutanasia en Argentina?

En nuestro país, la eutanasia activa es considerada un acto ilegal y está penalizado. El Código Penal establece en su artículo 81 una pena de prisión de 3 a 6 años para quien genere la muerte de una persona con enfermedad incurable o terminal, bajo una solicitud expresa del paciente.

Si bien no existieron condenas en nuestro país, es recordado el caso del médico argentino Marcos Hourmann, condenado en España en 2005 por homicidio imprudente, luego de aplicar una inyección a una paciente para ayudarla a morir.

Cuáles son los proyectos de ley presentados en Argentina

En los últimos años existieron diferentes proyectos presentados en ambas cámaras del Congreso Nacional que buscaban legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, pero ninguno alcanzó a concretarse.

Ley de Buena Muerte

Fue presentado en noviembre de 2021 por legisladores de la UCR. Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace y buscaba regular el derecho de una persona a solicitar y recibir ayuda para morir en casos de padecimiento grave, irreversible, incurable y con sufrimiento incompatible con la dignidad humana.

Ley Alfonso

El proyecto fue presentado en el mismo año por la diputada del espacio peronista Gabriela Estévez, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

Su nombre responde al caso de Alfonso Oliva, un joven a quien en 2014 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, a medida que avanza, afecta centrales nerviosas y provoca parálisis musculares o la imposibilidad de dominar los movimientos. Falleció el 3 de marzo de 2019.

Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida

Se trata de la legislación más reciente, presentada en junio de 2024 por el diputado Miguel Ángel Pichetto. El art. 1 de la iniciativa propone “regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir, de acuerdo a las condiciones y procedimientos que aquí se establecen, la asistencia necesaria para terminar con la propia vida y morir dignamente”.

Eutanasia
La eutanasia no es una práctica legal en Argentina.

La eutanasia no es una práctica legal en Argentina.

Las tres propuestas partían desde el punto en común de regular el derecho de “solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir dignamente” a toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, y ubican como eje central de la normativa al consentimiento libre e informado.

Además, tenían previstas dos modalidades de procedimientos: la administración directa de una sustancia por parte del profesional y, por el otro, que el profesional médico prescriba o suministre una sustancia para que el paciente la autoadministración, con la debida observación del profesional médico.

Un detalle: aquella persona que solicitara la eutanasia debía tener ciudadanía argentina o contar con al menos un año de residencia en el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias bajo alerta son: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Córdoba. 

Vuelven las lluvias y tormentas: rige una alerta meteorológica amarilla para varias provincias de Argentina

Liam Payne murió a sus 31 años en Argentina luego de 16 días muy intensos.

Crónica de una muerte anunciada: Liam Payne y un recorrido por sus últimos días en Argentina

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Desde Emergencias resaltaron que el primer eslabón de la cadena de supervivencia es la acción ciudadana.

Día Mundial de la RCP: la habilidad que puede salvar hasta 50.000 vidas cada año en Argentina

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.

Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

Bessent, secretario del Tesoro.

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Hace 9 minutos
play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 12 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 22 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 26 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 29 minutos