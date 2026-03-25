25 de marzo de 2026 Inicio
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Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que recibirá la eutanasia tras la autorización de la justicia europea

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio luz verde a la decisión pese a la negativa de su padre, quien intentó obstaculizar el proceso en varias ocasiones.

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La dramática historia de Noelia Castillo Ramos.

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La dramática historia de Noelia Castillo Ramos recorre el mundo debido a que este jueves recibirá la eutanasia en Barcelona, después de haber sido habilitada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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La joven española intentó suicidarse en 2022, golpe que le causó una paraplejia, múltiples lesiones y constantes dolores que nunca pudieron ser cubiertos: vivió durante muchos años de centro en centro de salud sin respuesta y también, sin alivio. Como consecuencia de su padecimiento de salud, ella sufre TLP (Trastorno límite de la personalidad) y depresión.

En una primera instancia, la justicia española catalogó su caso como un sufrimiento "grave, crónico e imposibilitante", por lo que aceptó la solicitud de la joven en el año 2024.

Castillo Ramos brindó una última entrevista a Cadena 3, donde contó que no cuenta con el apoyo de su familia, pero que ella está firme en su decisión. "Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", argumentó la joven de 25 años.

De hecho, su padre impulsó varios recursos e intentó frenar el procedimiento en reiteradas ocasiones acompañado de abogados cristianos, pero a partir de la decisión del Tribunal Europeo, los intentos del progenitor fueron desestimados porque argumentaron que ella tiene "plena capacidad para decidir".

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La mamá, por su parte, se mostró muy enojada en la entrevista con la Justicia, porque para ella "están decidiendo por la vida de mi hija. Gente que ni la parió".

"Mi padre me dijo que no vendría a la eutanasia ni al entierro, que para él ya estaba muerta", dijo Noelia en la entrevista, quien también afirmó que su padre no le escribe ni la llama. "No entiendo para qué me quiere viva", lamentó.

Luego de varios años de batalla en la Justicia y frente a los obstáculos dispuestos por su padre, finalmente ella podrá acceder a una muerte digna.

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