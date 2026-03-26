Noelia Castillo Ramos recibe este jueves la eutanasia, en un caso que divide a España

La joven de 25 años sufre de una paraplejia derivada de un intento de suicidio en 2022. Tras años sostenidos de lucha y los intentos de su padre por obstaculizar su decisión, este jueves recibirá la muerte digna que desea.

El caso de Noelia Castillo Ramos , la joven que recibirá la eutanasia esta tarde, mantiene en vilo en España. La joven de 25 años logró ganar la batalla judicial y podrá acceder a una muerte digna.

Noelia sufrió abuso sexual por parte de su expareja y desde los 13 años está con tratamiento psiquiátrico, aunque puntualmente comenzó a transitar el camino en 2022, después de quedar parapléjica por un intento de suicidio derivado de una violación grupal.

Una vida de padecimientos: su dolor físico e interior nunca pudo sanar ni tampoco fue atendido en el sistema de salud. Recorrió hospitales y centros médicos, pero nunca encontró alivio. Y eso fue lo que llevó a que Castillo Ramos quisiera quitarse la vida.

" No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro. No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido. No tengo ganas de nada, simplemente quiero irme y dejar de sufrir" , contó la joven en diálogo con Antena 3.

Su familia se mostró fervientemente en contra de su deseo de morir, a tal punto que fue el propio padre quien obstaculizó todo el proceso hasta esta última autorización en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien tuvo la última palabra para dar luz verde a la aplicación de la eutanasia. El hombre buscó apoyo en abogados cristiano, pero finalmente la Justicia dictó su veredicto en favor de su hija.

Noelia Castillo Ramos

"Esta mañana su padre le ha vuelto a hacer daño", contó su mamá Yolanda, dado que se niega a pagar el entierro de su hija. De hecho, aseguró que le dijo: “Tú lo empiezas, y tú lo terminas”.

El caso en redes divide las aguas: están quienes critican al sistema de salud español y a la familia por no haber asistido ni contenido a la joven a tiempo. Del otro lado, están los sectores más conservadores que intentan convencer a Noelia de que revierta su decisión, aunque ella se mantiene firme y solo desea poder recibir una muerte digna.

El procedimiento está previsto para las 18 hora española. Allí se espera que Noelia sea sedada y luego le coloquen la inyección que le quitará la vida. Su mamá y algunos familiares se acercaron para pasar la noche con ella para acompañarla en sus últimas horas.

"Quiero morirme mona, quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo", dijo sobre cómo afrontará ese último momento de vida. Según dijo, recibirá la inyección en su habitación y sin testigos.

Y cerró: "Les he dicho que la familia puede venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección. Mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, que quiere verme cerrar los ojitos… pero le he dicho que no".