18 de abril de 2026 Inicio
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La UBA entregó el Doctorado Honoris Causa a Taty Almeida por su lucha por los Derechos Humanos

La Universidad de Buenos Aires otorgó su máxima distinción a la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en la Facultad de Filosofía y Letras. El galardón destaca su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

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Taty Almeida junto a autoridades de la UBA durante el reconocimiento. 

Taty Almeida junto a autoridades de la UBA durante el reconocimiento. 

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El evento contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi y referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que acompañaron a la homenajeada. Durante su discurso, la autoridad universitaria subrayó que la construcción de la memoria colectiva es un proceso abierto que requiere de amor, empatía y mucha generosidad.

"Sinceramente agradezco, y de qué manera, este premio que me han hecho que, por supuesto, en mí están todas las madres", aseguró la dirigente, conmovida. Almeida recordó a sus compañeras presentes y ausentes, quienes transformaron el dolor personal en una práctica política ejemplar para las futuras generaciones de argentinos.

Taty Almeida en la UBA

La referente instó a la juventud a mantener las banderas en alto y no bajar los brazos ante los actuales discursos de odio o negacionistas. "La única lucha que se pierde es la que se abandona", sostuvo Taty. "Les estamos demostrando a Milei y compañía que la resistencia continúa, porque no nos han vencido", disparó contra la gestión del Gobierno ante la ovación de todo el auditorio.

Ricardo Manetti, decano de la facultad, señaló que la institución se legitima y toma nuevas fuerzas a partir de este otorgamiento a una luchadora social. El directivo enalteció el rol de la educación pública: "También en una ética que no se negocia y, fundamentalmente, en un lugar en el espacio público que tiene la necesidad de incomodar", cerró el directivo.

El músico León Gieco envió un saludo virtual donde resaltó el compromiso inquebrantable de la Madre de Plaza de Mayo a lo largo de décadas. La ceremonia, en la que participaron también estudiantes de la universidad y movimientos sociales, estuvo cargada de emoción. "Gracias por estar hoy. La lucha no termina, la lucha continúa", expresó Taty.

Taty Almeida Honoris Causa

Taty Almeida: una trayectoria ejemplar de militancia colectiva

Taty Almeida nació en el año 1930 y su destino cambió para siempre el 17 de junio de 1975 tras el secuestro de su hijo. Alejandro Almeida tenía 20 años, era empleado de la agencia Télam y estudiaba Medicina en la UBA cuando fue capturado por la organización Triple A.

Proveniente de una familia militar, la mujer utilizó sus vínculos para buscarlo hasta que decidió sumarse a las Madres de Plaza de Mayo. Su voz se volvió fundamental para el movimiento y permitió rescatar la historia de su hijo a través del libro con poemas titulado "Alejandro, por siempre… amor".

Querida Familia: la memoria íntima en la pantalla de C5N

C5N estrenó el documental original "Querida Familia: a 50 años del golpe", una producción sensible que reconstruye historias reales mediante cartas escritas durante la dictadura. El material audiovisual ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube para que el público pueda reflexionar sobre el impacto del terrorismo de Estado.

La obra propone un relato profundo con la participación de figuras como Taty Almeida, Ana María Careaga, Daniel Santucho y también Guillermo Amarilla Molfino. A través de relatos íntimos sobre el exilio y la desaparición, el equipo digital del canal logra un testimonio profundo sobre la identidad y la resistencia.

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