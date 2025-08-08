Estos son todos los monumentos que tiene San Martín en otros países: algunos son inesperados El legado del libertador traspasa fronteras: más de 60 esculturas lo recuerdan en distintos rincones del planeta. Por







En otras regiones del mundo, su imagen fue replicada en esculturas que rinden homenaje a su legado. Redes sociales

José de San Martín no solo ocupa un lugar central en la historia argentina, sino que su figura también trascendió fronteras. Su legado como libertador de América quedó inmortalizado en monumentos ubicados en distintos puntos del planeta, muchos de ellos en sitios muy llamativos y que pocos esperan.

En Argentina, su presencia es habitual en plazas, parques y espacios públicos, donde se lo recuerda como el Padre de la Patria. Desde el emblemático monumento en la Plaza San Martín de Buenos Aires hasta estatuas en provincias como Mendoza, Córdoba y Corrientes, su imagen continúa siendo símbolo de lucha, valentía y entrega por la libertad.

Más allá del ámbito nacional, su figura fue reconocida globalmente. En otras regiones del mundo, su imagen fue replicada en esculturas que rinden homenaje a su legado, incluso en lugares donde su historia no forma parte del currículo escolar, pero donde es respetado como un modelo de integridad y compromiso con la libertad.

San Martin China Newsgd.com Dónde están los monumentos a José de San Martín y cuántos son en todo el mundo Aunque es natural encontrar monumentos dedicados a San Martín en Argentina, lo que llama la atención es la cantidad de homenajes que existen fuera del país. En total, se contabilizan más de 60 estatuas en el exterior, muchas de ellas ubicadas en naciones donde su historia personal no es ampliamente conocida, pero donde su figura se valora como símbolo universal de libertad.

En América Latina, su presencia se extiende por Chile y Perú, países donde fue protagonista directo de la independencia. Su gesta emancipadora dejó una huella profunda, y por eso es común encontrar esculturas suyas en sus principales ciudades. También hay monumentos en México y Canadá, donde se lo reconoce como una figura histórica continental.

Cerro-de-la-Gloria Cámara de Turismo Mendoza Europa también rindió tributo a San Martín, especialmente en Francia. En la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer, donde vivió sus últimos años y falleció, se encuentra uno de los homenajes más importantes: un monumento que lo recuerda como líder de la independencia americana. Su mausoleo original también está en ese lugar, lo que fortalece aún más su vínculo con esa tierra. San Martín Francia martinwullich En el caso de Estados Unidos, hay estatuas suyas en ciudades clave como Washington D.C., Nueva York, Miami y Los Ángeles. En todas ellas, su imagen suele ir acompañada de placas que destacan su contribución a la libertad de América del Sur. Incluso en Asia hay presencia de su legado. Es así que China también cuenta con un monumento en su honor, lo que demuestra el alcance global de su influencia. A esto se le suman España, Alemania e Italia, como otros países europeos donde también se instalaron esculturas que lo recuerdan. .