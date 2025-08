¿Dónde se encuentra el mausoleo al General San Martín y cuál es la curiosidad de las que todos hablan?

Guarda secretos poco conocidos sobre su historia y su simbología. Descubrí por qué sus restos no están en el altar principal, quiénes custodian este lugar emblemático y qué lo convierte en un sitio de homenaje único en Argentina.

El sarcófago de San Martín está escoltado por tres esculturas femeninas que representan a Argentina, Chile y Perú, los tres países que liberó durante las guerras por la independencia. El mausoleo fue diseñado por el escultor francés Albert-Ernest Carrier-Belleuse y construido en mármol negro y bronce. Aunque puede visitarse todos los días, los fines de semana por la mañana y los feriados patrios suelen ofrecer una experiencia más especial por los actos conmemorativos, presencia de bandas militares o visitas guiadas gratuitas.

Musoleo San Martin

Qué curiosidades tiene el mausoleo del General San Martín y dónde se encuentra

El mausoleo esta ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo. Allí descansan sus restos desde 1880, cuando fueron repatriados desde Francia, donde había fallecido en 1850.

Este lugar de homenaje no solo es un sitio de interés nacional, sino también un atractivo turístico lleno de simbolismo. El mausoleo se encuentra en una capilla lateral del templo y está custodiado por granaderos, símbolo del cuerpo militar que San Martín fundó. Pero hay una particularidad que despierta la atención de quienes lo visitan: la tumba no está dentro del cuerpo principal de la iglesia. Esto se debe a que San Martín era masón, por lo cual, según la tradición católica, su sepultura no podía estar dentro del altar mayor. Por eso, su mausoleo fue instalado en un lateral, en una posición especial.

Visitar este sitio es no solo un acto de memoria histórica, sino también una experiencia única para observar cómo conviven la historia, la religión y la arquitectura. Además, el mausoleo es gratuito y se puede visitar todos los días, siendo un punto clave del turismo histórico porteño.