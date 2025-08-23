Estos son los 20 famosos que descansan en el Cementario de Chacarita y quizá no sabías Entre las bóvedas se encuentran artistas, músicos y deportistas inolvidables. El recorrido es también un viaje por la historia cultural argentina. Por







En este lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol. Wikipedia

El Cementerio de la Chacarita es uno de los sitios más emblemáticos de Buenos Aires, no solo por su extensión y arquitectura, sino también porque en sus mausoleos descansan los restos de figuras de la cultura argentina. Entre músicos, escritores, actores, deportistas y artistas plásticos, el lugar guarda buena parte de la memoria nacional.

Con más de 95 hectáreas, este cementerio mezcla historia, arte y tradición. Sus panteones y bóvedas dan cuenta de diferentes corrientes arquitectónicas, mientras que sus rincones se transforman en un recorrido íntimo por la vida de íconos que dejaron huella en el tango, el cine, la música popular y el deporte.

Visitarlo es acercarse a la esencia de Argentina a través de las personalidades que marcaron generaciones. En ese lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol, pasando por cantantes que aún suenan en todo el país.

cementerio Chacarita Gardel Qué famosos argentinos se encuentran en el Cementerio de la Chacarita En este espacio se encuentran personalidades como Carlos Gardel, el máximo exponente del tango, y Gustavo Cerati, referente indiscutido del rock latinoamericano. También están Roberto Arlt, escritor fundamental de la literatura argentina, y Enrique Santos Discépolo, creador de tangos inmortales como Cambalache. En el mundo de la música popular, reposan Gilda, ícono de la cumbia, Roberto Firpo y Edgardo Donato, pioneros del tango, así como Roberto Goyeneche y Carlos Acuña, recordados por sus interpretaciones únicas.

Tumba Cerati Redes sociales La lista se amplía con grandes actores y actrices como Susana Campos, Alicia Bruzzo, Aída Alberti, Federico Luppi y Alejandra Boero, pionera del teatro independiente. También se encuentran figuras del deporte como Ángel Labruna, máximo goleador histórico de River , Rogelio Antonio Domínguez, arquero campeón en Europa, y Jeanette Campbell, la primera mujer argentina en ganar una medalla olímpica.

Entre los nombres ligados al arte y la cultura se destacan Antonio Berni, reconocido pintor y muralista; , Torcuato Di Tella, ingeniero y filántropo cuyo apellido identifica a una de las universidades más importantes del país y Carlos Thays, paisajista clave en el desarrollo urbanístico de Buenos Aires, responsable de espacios verdes emblemáticos. La nómina también incluye a Antonio Vespucio Liberti, presidente histórico de River y responsable de que el estadio Monumental lleve su nombre, así como a Juan Carlos Lectoure, promotor del boxeo y gestor del Luna Park. Cementerio Chacarita En este recorrido aparecen además Gustavo Kupinski, guitarrista de culto de bandas como Los Piojos y Las Pelotas, y Edgardo Donato, compositor de A media luz, uno de los tangos más conocidos. Cada nombre refleja una parte de la identidad de nuestro país, mostrando cómo el Cementerio de la Chacarita se transformó en un lugar donde la memoria colectiva sigue viva a través de sus protagonistas.