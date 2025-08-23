23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son los 20 famosos que descansan en el Cementario de Chacarita y quizá no sabías

Entre las bóvedas se encuentran artistas, músicos y deportistas inolvidables. El recorrido es también un viaje por la historia cultural argentina.

Por
En este lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol.

En este lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol.

Wikipedia

El Cementerio de la Chacarita es uno de los sitios más emblemáticos de Buenos Aires, no solo por su extensión y arquitectura, sino también porque en sus mausoleos descansan los restos de figuras de la cultura argentina. Entre músicos, escritores, actores, deportistas y artistas plásticos, el lugar guarda buena parte de la memoria nacional.

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Con más de 95 hectáreas, este cementerio mezcla historia, arte y tradición. Sus panteones y bóvedas dan cuenta de diferentes corrientes arquitectónicas, mientras que sus rincones se transforman en un recorrido íntimo por la vida de íconos que dejaron huella en el tango, el cine, la música popular y el deporte.

Visitarlo es acercarse a la esencia de Argentina a través de las personalidades que marcaron generaciones. En ese lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol, pasando por cantantes que aún suenan en todo el país.

cementerio Chacarita Gardel

Qué famosos argentinos se encuentran en el Cementerio de la Chacarita

En este espacio se encuentran personalidades como Carlos Gardel, el máximo exponente del tango, y Gustavo Cerati, referente indiscutido del rock latinoamericano. También están Roberto Arlt, escritor fundamental de la literatura argentina, y Enrique Santos Discépolo, creador de tangos inmortales como Cambalache. En el mundo de la música popular, reposan Gilda, ícono de la cumbia, Roberto Firpo y Edgardo Donato, pioneros del tango, así como Roberto Goyeneche y Carlos Acuña, recordados por sus interpretaciones únicas.

Tumba Cerati

La lista se amplía con grandes actores y actrices como Susana Campos, Alicia Bruzzo, Aída Alberti, Federico Luppi y Alejandra Boero, pionera del teatro independiente. También se encuentran figuras del deporte como Ángel Labruna, máximo goleador histórico de River , Rogelio Antonio Domínguez, arquero campeón en Europa, y Jeanette Campbell, la primera mujer argentina en ganar una medalla olímpica.

Entre los nombres ligados al arte y la cultura se destacan Antonio Berni, reconocido pintor y muralista; , Torcuato Di Tella, ingeniero y filántropo cuyo apellido identifica a una de las universidades más importantes del país y Carlos Thays, paisajista clave en el desarrollo urbanístico de Buenos Aires, responsable de espacios verdes emblemáticos. La nómina también incluye a Antonio Vespucio Liberti, presidente histórico de River y responsable de que el estadio Monumental lleve su nombre, así como a Juan Carlos Lectoure, promotor del boxeo y gestor del Luna Park.

Cementerio Chacarita

En este recorrido aparecen además Gustavo Kupinski, guitarrista de culto de bandas como Los Piojos y Las Pelotas, y Edgardo Donato, compositor de A media luz, uno de los tangos más conocidos. Cada nombre refleja una parte de la identidad de nuestro país, mostrando cómo el Cementerio de la Chacarita se transformó en un lugar donde la memoria colectiva sigue viva a través de sus protagonistas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

General Daniel Cerri combina historia, naturaleza y arquitectura, consolidándose como un destino de turismo destacado en Argentina.

Turismo en Argentina: el bello pueblito escondido que tiene mucho verde e historia

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

Cuando cerró la estación de tren, esta localidad de Salta fue desapareciendo hasta transformarse en un pueblo fantasma.

Viajar a Salta: el pueblo que quedó olvidado pero que es precioso

En San Luis hay un pueblo que no solo impacta por la belleza, sino también por la cantidad de oro que la rodea.

Turismo en Argentina: el pueblito donde hay "pepitas" de oro en el agua

marcelo tinelli recibio una oferta para llevarse el bailando: ¿abandona el pais?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Cambio de huso horario en Argentina: qué propone el proyecto y cómo impactaría en la vida diaria.

Cambio de huso horario en Argentina: qué propone el proyecto y cómo impactaría en la vida diaria

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 11 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 48 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 55 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora
El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Hace 1 hora