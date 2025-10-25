IR A
Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

El punto fuerte del relato es su fidelidad histórica y su capacidad para reflejar la psicosis colectiva que se apoderó del país.

Si te fascinaron Ed Gein

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto: los amantes del true crime están de enhorabuena con una nueva producción que combina rigor policial, dramatización y una atmósfera oscura.

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

Se trata de un guion que se adentra en la mente humana más perturbadora. Inspirada en uno de los casos de asesinos en serie más escalofriantes de Italia, la producción promete mantener el pulso del terror psicológico y la investigación criminal que tantos seguidores atrajo con Ed Gein.

Tras el auge de producciones centradas en criminales reales, desde Dahmer hasta Ed Gein, el público se volvió especialmente receptivo a las historias de asesinatos. Esta narrativa se suma a esta tendencia con un toque europeo y una mayor dosis de misterio ya que recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron la Toscana durante las décadas de los 70 y 80. Las víctimas, parejas jóvenes que se encontraban en lugares aislados, fueron atacadas siguiendo un patrón repetitivo que dejó a las autoridades italianas ante uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal del país.

El monstruo de Florencia

Sinopsis de El monstruo de Florencia, la serie estreno que es furor en Netflix

El monstruo de Florencia sigue los escalofriantes crímenes de un asesino en serie que aterrorizó la Toscana en los años 70 y 80. Con una narrativa que combina investigación policial, dramatización y tensión psicológica, la serie revela cómo el miedo se infiltró en la vida cotidiana de Italia, mientras explora la mente perturbada de un criminal cuyo caso nunca fue completamente resuelto. Ideal para los fanáticos de Ed Gein y otras producciones de true crime.

Tráiler de El monstruo de Florencia

Embed - Il Mostro | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Reparto de El monstruo de Florencia

La serie italiana está protagonizada por Liliana Bottone (Parthenope) como Silvia Della Monica, Marco Bullitta (The Mute Man of Sardinia) como Stefano Mele, Francesca Olia (Timor) como Barbara Locci, Giacomo Fadda (To Rome with Love) como Francesco Vinci, Antonio Tintis (Happy Days Motel) como Giovanni Mele y Valentino Mannias (Miriam - Il Diario) como Salvatore Vinci.

