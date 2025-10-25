25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así fue el dramático rescate de una mujer que quedó atrapada en las inundación de la General Paz

Bomberos de la Ciudad ayudaron a una señora, que se encontraba dentro de un auto varado por la intensa lluvia. En el video se puede observar como uno de los rescatistas la trasladan en sus hombros hasta una zona segura.

Por
La mujer fue trasladada a una zona segura. 

La mujer fue trasladada a una zona segura. 

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires rescataron a una mujer que quedó atrapada dentro de su auto, en medio de la inundación de la Avenida General Paz. Las lluvias y tormentas generaron complicaciones, anegamientos, cortes de luz y cancelaciones de trenes y vuelos.

Te puede interesar:

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

En un video que se compartió en redes sociales, se puede observar cómo dos bomberos rodean el auto de la mujer, y uno de ellos abre la puerta trasera para intentar rescatarla. Después de pedirle que pase a la parte de atrás del vehículo, un bombero logra levantarla y trasladarla arriba de sus hombros hasta un lugar más alto.

Embed

En las dramáticas imágenes se ve cómo el agua llegaba hasta la rodilla, y varios autos habían quedado abandonados ante el avance del agua, en medio de un fuerte temporal con lluvias y tormentas.

El rápido accionar de los Bomberos permitió que la mujer lograra salir, sin inconvenientes, del auto y llevarla a resguardo. Durante la madrugada y primeras horas del sábado el agua no dio tregua y generó grandes inundaciones en el AMBA.

Según informaron autoridades de CABA hay acumulados más de 100 milímetros en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Durante las primeras horas del día, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mim.

La provincia de Buenos Aires todavía se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Noticias relacionadas

Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata

Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Crece el misterio en Chubut: denunciaron la desaparición de dos hombres en medio de la búsqueda de los jubilados

Según los especialistas, esta enfermedad suele manifestarse con fiebre, fatiga extrema, pérdida de peso, sudores nocturnos y picazón intensa

Una tos constante lo llevó al médico pero en el diagnóstico ocurrió algo inesperado: qué descubrieron

Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca. 

Triple femicidio en Florencia Varela: detuvieron a la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados

Miles de usuarios compartieron imágenes y videos del temporal. 

Video: las postales impresionantes del temporal en el AMBA

play

Impactantes imágenes en San Martín tras el temporal en el AMBA: autos amontonados y calles inundadas

Rating Cero

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
play

Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
play

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

últimas noticias

play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Hace 22 minutos
Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Hace 37 minutos
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Hace 47 minutos
Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata

Hace 51 minutos
play

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

Hace 1 hora