Video: así fue el dramático rescate de una mujer que quedó atrapada en las inundación de la General Paz

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires rescataron a una mujer que quedó atrapada dentro de su auto, en medio de la inundación de la Avenida General Paz. Las lluvias y tormentas generaron complicaciones, anegamientos, cortes de luz y cancelaciones de trenes y vuelos.
En un video que se compartió en redes sociales, se puede observar cómo dos bomberos rodean el auto de la mujer, y uno de ellos abre la puerta trasera para intentar rescatarla. Después de pedirle que pase a la parte de atrás del vehículo, un bombero logra levantarla y trasladarla arriba de sus hombros hasta un lugar más alto.
En las dramáticas imágenes se ve cómo el agua llegaba hasta la rodilla, y varios autos habían quedado abandonados ante el avance del agua, en medio de un fuerte temporal con lluvias y tormentas.
El rápido accionar de los Bomberos permitió que la mujer lograra salir, sin inconvenientes, del auto y llevarla a resguardo. Durante la madrugada y primeras horas del sábado el agua no dio tregua y generó grandes inundaciones en el AMBA.
Según informaron autoridades de CABA hay acumulados más de 100 milímetros en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Durante las primeras horas del día, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mim.
La provincia de Buenos Aires todavía se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.