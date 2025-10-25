Video: así fue el dramático rescate de una mujer que quedó atrapada en las inundación de la General Paz Bomberos de la Ciudad ayudaron a una señora, que se encontraba dentro de un auto varado por la intensa lluvia. En el video se puede observar como uno de los rescatistas la trasladan en sus hombros hasta una zona segura. Por







La mujer fue trasladada a una zona segura.

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires rescataron a una mujer que quedó atrapada dentro de su auto, en medio de la inundación de la Avenida General Paz. Las lluvias y tormentas generaron complicaciones, anegamientos, cortes de luz y cancelaciones de trenes y vuelos.

En un video que se compartió en redes sociales, se puede observar cómo dos bomberos rodean el auto de la mujer, y uno de ellos abre la puerta trasera para intentar rescatarla. Después de pedirle que pase a la parte de atrás del vehículo, un bombero logra levantarla y trasladarla arriba de sus hombros hasta un lugar más alto.

Embed



Rescate heroico: Bomberos cargaron a una mujer atrapada en su auto sobre sus hombros para llevarla a un lugar seguro.



Intensas lluvias azotan el… pic.twitter.com/LlvqFX7lP7 — Radio 780 AM (@780AM) October 25, 2025

En las dramáticas imágenes se ve cómo el agua llegaba hasta la rodilla, y varios autos habían quedado abandonados ante el avance del agua, en medio de un fuerte temporal con lluvias y tormentas.

El rápido accionar de los Bomberos permitió que la mujer lograra salir, sin inconvenientes, del auto y llevarla a resguardo. Durante la madrugada y primeras horas del sábado el agua no dio tregua y generó grandes inundaciones en el AMBA.