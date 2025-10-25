25 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el encantador pueblo con ollas naturales en medio de las sierras

El lugar es reconocido por su atractivo entorno y su amplia variedad de actividades. Cómo llegar.

Agencia Córdoba Turismo
  • A 135 kilómetros de Córdoba Capital se encuentra El Durazno, un paraje a orillas del río que lleva el mismo nombre.
  • Es un lugar ideal para quienes buscan escapar del ruido de la ciudad y refugiarse en la tranquilidad de las sierras.
  • Para llegar, se debe tomar la Ruta Provincial N° 5 hacia Santa Rosa de Calamuchita, y luego la Ruta Provincial Nº 228.
  • Una pintoresca casa de té es la joya escondida de este pueblo.
Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.
Este destino bonaerense no es tan conocido y es perfecto para comer un buen asado

En el corazón del Valle de Calamuchita, Córdoba, hay una alternativa turística que combina tranquilidad, naturaleza y propuestas para todos los gustos. Rodeado de montañas y ríos, El Durazno es una opción cada vez más elegida por quienes optan por escapar del bullicio urbano.

A ocho kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, tras descender una pequeña cuesta se llega a El Durazno. Se trata de un pequeño paraje asentado en las márgenes del río homónimo, con agua pura de vertiente.

Distinguida por su río de aguas cristalinas y frías, El Durazno ofrece playas y ollas profundas para nadar, restaurantes y una pintoresca casa de té en medio de un paisaje para contemplar.

El Durazno Cordoba

Dónde queda El Durazno

El Durazno es un paraje ubicado a 135 kilómetros de Córdoba capital. Este pequeño pueblo en Calamuchita combina paisajes, actividades y opciones gastronómicas que lo convierten en un lugar único. Además de su fácil acceso, se encuentra lo suficientemente apartado de las ciudades más grandes, por lo que el silencio y la tranquilidad están garantizados.

Qué puedo hacer en El Durazno

La Reserva Natural Los Cajones es uno de los mayores atractivos de esta región. Este espacio, atravesado por el río homónimo, sorprende con aguas cristalinas que forman playas, cascadas y profundas ollas de hasta seis metros.

Para quienes buscan sabores tradicionales, la casa de té Lahuen es un sitio que no se pueden perder. Con su decoración cálida y una ubicación rodeada de bosque, ofrece especialidades como pan casero, tostados y tortas. En tanto, Posada El Durazno es la opción destacada para almorzar o cenar, con propuestas típicas como pollo al disco y espectáculos en vivo.

Otra de las propuestas imperdibles es la del puente colgante que indica la entrada al pueblo. Desde allí, se pueden apreciar vistas que resumen el espíritu sereno y natural del lugar.

Cómo llegar a El Durazno

Llegar a este pueblo es sencillo y accesible desde distintos puntos de la provincia de Córdoba. El recorrido empieza por la Ruta Provincial N° 5 hacia Santa Rosa de Calamuchita, y luego se toma la Ruta Provincial Nº 228. A pocos kilómetros de Villa Yacanto, un camino de tierra te dirigirá hacia el acceso de esta localidad.

