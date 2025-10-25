IR A
Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

Esta producción combina rigor policial, dramatización y atmósfera oscura para adentrarse en la mente humana más perturbadora.

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.

Los amantes del true crime están de enhorabuena. Llega a Netflix El monstruo de Florencia, una nueva serie que promete mantener el pulso del terror psicológico y la investigación criminal que tantos seguidores atrajo en Ed Gein. Inspirada en uno de los casos de asesinos en serie más escalofriantes de Italia, esta producción combina rigor policial, dramatización y atmósfera oscura para adentrarse en la mente humana más perturbadora.

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Tras el auge de producciones centradas en criminales reales, desde Dahmer hasta Ed Gein, el público se ha vuelto especialmente receptivo a las series de asesinatos, y más si son basadas en crímenes reales. El monstruo de Florencia se suma a esta tendencia, pero con un toque europeo y una mayor dosis de misterio.

Sinopsis de El monstruo de Florencia, la serie estreno que es furor en Netflix

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana durante las décadas de los 70 y 80. Las víctimas, parejas de jóvenes que se encontraban en el campo, fueron atacadas con un patrón repetitivo. Esto dejaba a las autoridades italianas ante uno de los casos más enigmáticos y complejos de toda su historia criminal. A lo largo de los años, distintas teorías intentaron identificar al culpable (desde un asesino solitario hasta una posible red oculta de criminales), pero el caso jamás fue completamente resuelto.

El punto fuerte de El monstruo de Florencia es su fidelidad histórica y su capacidad para reflejar la psicosis colectiva que se apoderó del país. La historia parte de hechos reales documentados que involucraron a investigadores, periodistas y ciudadanos atrapados entre el miedo y la fascinación.

El asesino, que ahora llega a Netflix, era apodado por la prensa como "Il Mostro di Firenze", llevó a cabo una serie de crímenes con características rituales. Los medios italianos cubrieron cada detalle con intensidad, generando una atención mediática comparable a los casos más célebres de la criminología moderna. Esta tensión social y el impacto en la vida cotidiana se mueven ahora a la pantalla con una ambientación que transporta al espectador a la Italia rural de aquellos años.

el monstruo

Tráiler de El monstruo de Florencia

Embed - Il Mostro | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Reparto de El monstruo de Florencia

  • Francesca Olia como Barbara Locci
  • Valentino Mannias como Salvatore Vinci
  • Giacomo Fadda como Francesco Vinci
  • Marco Bullitta como Stefano Mele
  • Antonio Tintis como Giovanni Mele
  • Nicolo Pasetti como Wilhelm
  • Luca Pusceddu como Francesco Usula
  • Niccolo Cancellieri como Piero Mucciarini
el monstruo de florencia
