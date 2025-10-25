IR A
Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

El actor que le interpreta ha hablado sobre la situación del personaje, de cara a la nueva entrega del equipo de superhéroes: "Hasta que lo maten, siempre estará trabajando".

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
Marvel Studios ha bajado mucho el ritmo con su volumen de proyectos, pero en el pasado, cuando hacer ficciones para Disney+ era una prioridad, consiguió buenos resultados. Pocos, sí, pero buenos. Uno de los proyectos que se salva con honores es Ojo de Halcón (2021), la ficción sobre Clint Barton que introdujo a Kate Bishop en el Universo Cinematográfico de Marvel. La serie, por la que también se dejó caer Yelena Belova, fue la última vez que vimos al arquero. Su estado actual es incierto y, ahora que Vengadores: Doomsday se aproxima, ¿volveremos a verle en el nuevo gran evento del UCM?

Jeremy Renner, el actor encargado de dar vida a Clint Barton, ha hablado sobre su situación con respecto a Vengadores 5. No ha confirmado su aparición en el filme, pero tampoco cierra la puerta a ello. "Creo que empezó retirado... pero siempre ha salido de su retiro", cuenta en CB. "Creo que es un hombre familiar, siempre sabes a quién es leal y siempre ha salido de su retiro. Hasta que lo maten, siempre estará trabajando".

Qué superhéroe no se sabe si estará en las siguientes películas de Los Vengadores de Marvel

Fue durante el mes de marzo cuando Marvel Studios confirmó, a través de un vídeo, el reparto de Vengadores: Doomsday. Por supuesto, no han revelado todas las sorpresas de la película. De la ficción de Ojo de Halcón, solo está confirmado el regreso de Florence Pugh, que da vida a Yelena Belova/Viuda Negra. Pero eso no impide que Renner o Hailee Steinfeld, la encargada de interpretar a Kate Bishop, puedan aparecer en el filme.

Ojo de Halcón es, de la primera tanda de series de Disney+, una de las mejores del UCM. Una ficción divertida, entretenida y con una protagonista, Kate Bishop, llena de carisma. El proyecto, además, cuenta con momentos en los que la arquera y Yelena comparten escena y queda claro que es una combinación muy prometedora que el estudio debería explotar en el futuro.

Vengadores: Doomsday contará de nuevo con los hermanos Joe y Anthony Russo detrás de las cámaras. Los cineasta han llevado al cine Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Capitán América: Civil War (2016), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019). Así que tienen experiencia de sobra en películas de Marvel con repartos gigantescos. Otro de los puntos fuertes de Vengadores 5 es el regreso de Robert Downey Jr. El actor, que dio vida a Tony Stark/Iron Man durante una década, vuelve ahora para interpretar a Doctor Muerte.

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

