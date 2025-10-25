Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

El actor que le interpreta ha hablado sobre la situación del personaje, de cara a la nueva entrega del equipo de superhéroes: "Hasta que lo maten, siempre estará trabajando".

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Marvel Studios ha bajado mucho el ritmo con su volumen de proyectos , pero en el pasado, cuando hacer ficciones para Disney+ era una prioridad , consiguió buenos resultados . Pocos, sí, pero buenos. Uno de los proyectos que se salva con honores es Ojo de Halcón (2021) , la ficción sobre Clint Barton que introdujo a Kate Bishop en el Universo Cinematográfico de Marvel . La serie, por la que también se dejó caer Yelena Belova , fue la última vez que vimos al arquero. Su estado actual es incierto y, ahora que Vengadores: Doomsday se aproxima, ¿volveremos a verle en el nuevo gran evento del UCM ?

Jeremy Renner , el actor encargado de dar vida a Clint Barton , ha hablado sobre su situación con respecto a Vengadores 5 . No ha confirmado su aparición en el filme, pero tampoco cierra la puerta a ello. "Creo que empezó retirado... pero siempre ha salido de su retiro", cuenta en CB . "Creo que es un hombre familiar , siempre sabes a quién es leal y siempre ha salido de su retiro . Hasta que lo maten, siempre estará trabajando".

Fue durante el mes de marzo cuando Marvel Studios confirmó, a través de un vídeo, el reparto de Vengadores: Doomsday . Por supuesto, no han revelado todas las sorpresas de la película . De la ficción de Ojo de Halcón , solo está confirmado el regreso de Florence Pugh , que da vida a Yelena Belova/Viuda Negra . Pero eso no impide que Renner o Hailee Steinfeld , la encargada de interpretar a Kate Bishop , puedan aparecer en el filme.

Ojo de Halcón es, de la primera tanda de series de Disney+, una de las mejores del UCM. Una ficción divertida, entretenida y con una protagonista, Kate Bishop, llena de carisma. El proyecto, además, cuenta con momentos en los que la arquera y Yelena comparten escena y queda claro que es una combinación muy prometedora que el estudio debería explotar en el futuro.

Vengadores: Doomsday contará de nuevo con los hermanos Joe y Anthony Russo detrás de las cámaras. Los cineasta han llevado al cine Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Capitán América: Civil War (2016), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019). Así que tienen experiencia de sobra en películas de Marvel con repartos gigantescos. Otro de los puntos fuertes de Vengadores 5 es el regreso de Robert Downey Jr. El actor, que dio vida a Tony Stark/Iron Man durante una década, vuelve ahora para interpretar a Doctor Muerte.

