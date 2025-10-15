Este pasaje está en Buenos Aires pero te hará sentir como Corea del Sur: dónde se encuentra Muchos lo eligen para sacar fotos, pasear sin apuro o simplemente disfrutar de un cambio de escenario sin salir de la ciudad. Por







En medio de la rutina porteña, existe un rincón que sorprende a quienes lo descubren por primera vez. A simple vista, no parece estar en Buenos Aires: su estética particular, su atmósfera tranquila y su estilo urbano lo asemejan a una postal de Corea del Sur. Se trata de un pasaje que, en los últimos meses, se volvió tendencia entre locales y turistas.

Sus calles angostas, fachadas singulares y una identidad visual muy marcada hacen que este sitio se diferencie del entorno que lo rodea. Este pequeño enclave urbano no solo llama la atención por su estética, sino también por la sensación que transmite: es como si al cruzar una esquina se abriera una puerta a otro país. Su ubicación, de fácil acceso, lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan descubrir nuevos rincones sin alejarse demasiado.

Dónde está el pasaje coreano que se puede visitar en CABA -Pasaje Ruperto Godoy - Turismo

Se trata del Pasaje Ruperto Godoy, un pequeño callejón que se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la Ciudad de Buenos Aires.

Con murales coloridos, carteles en hangeul, faroles rojos y locales atendidos por familias coreanas, ofrece una experiencia cultural única sin necesidad de viajar al extranjero. El pasaje, de apenas cien metros, se encuentra entre las calles Felipe Vallese y Páez, muy cerca de la famosa Avenida Avellaneda, reconocida por sus precios mayoristas en ropa y calzado.