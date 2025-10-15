15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este pasaje está en Buenos Aires pero te hará sentir como Corea del Sur: dónde se encuentra

Muchos lo eligen para sacar fotos, pasear sin apuro o simplemente disfrutar de un cambio de escenario sin salir de la ciudad.

Por
Conocé los sitios en Buenos Aires recomendados por guias de Turismo

Conocé los sitios en Buenos Aires recomendados por guias de Turismo

En medio de la rutina porteña, existe un rincón que sorprende a quienes lo descubren por primera vez. A simple vista, no parece estar en Buenos Aires: su estética particular, su atmósfera tranquila y su estilo urbano lo asemejan a una postal de Corea del Sur. Se trata de un pasaje que, en los últimos meses, se volvió tendencia entre locales y turistas.

En Navarro, todos los años, se celebra la Fiesta del Mate y la Torta Negra.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo perfecto para conocer en el finde largo de noviembre

Sus calles angostas, fachadas singulares y una identidad visual muy marcada hacen que este sitio se diferencie del entorno que lo rodea. Este pequeño enclave urbano no solo llama la atención por su estética, sino también por la sensación que transmite: es como si al cruzar una esquina se abriera una puerta a otro país. Su ubicación, de fácil acceso, lo convierte en una escapada ideal para quienes buscan descubrir nuevos rincones sin alejarse demasiado.

Dónde está el pasaje coreano que se puede visitar en CABA

-Pasaje Ruperto Godoy - Turismo

Se trata del Pasaje Ruperto Godoy, un pequeño callejón que se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de la Ciudad de Buenos Aires.

Con murales coloridos, carteles en hangeul, faroles rojos y locales atendidos por familias coreanas, ofrece una experiencia cultural única sin necesidad de viajar al extranjero. El pasaje, de apenas cien metros, se encuentra entre las calles Felipe Vallese y Páez, muy cerca de la famosa Avenida Avellaneda, reconocida por sus precios mayoristas en ropa y calzado.

Muchos visitantes lo descubren por casualidad, pero quienes lo conocen suelen regresar atraídos por su ambiente pintoresco y su variada propuesta gastronómica. Funciona como un auténtico polo cultural coreano, con locales de comida tradicional, cafeterías de estética asiática, tiendas de productos importados y hasta un karaoke que mantiene vivas las costumbres de Corea del Sur. Además, los murales de inspiración oriental, los faroles colgantes y la ambientación evocan una calle típica de Seúl.

Ubicado en el corazón del barrio de Flores, el Pasaje Ruperto Godoy se ha transformado en un punto turístico emergente y también refleja la historia de la comunidad coreana en Argentina, que ha logrado conservar sus tradiciones mientras se integra al tejido porteño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una capilla en Córdoba, creada por el arquitecto Nicolás Campodónico, fue premiada internacionalmente.

Viajar a Córdoba: la capilla escondida que es considerada como la mejor obra religiosa del mundo

Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

Este pueblo de Brasil está cerca de Río de Janeiro, es muy pintoresco y la IA lo elige como un destino ideal: cuál es

Este pueblo está rodeado por numerosos ríos y arroyos.

Turismo en Argentina: el pueblo que está enmarcado por las aguas de arroyos

La Paz destaca por su tranquilidad, su riqueza cultural y su modelo de convivencia.

Este pueblo de Uruguay tiene una celebración única el 17 de octubre y es ideal para visitar

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Una ciudad emplazada en el punto más alto de todo el territorio argentino.

Viajar a Salta: el pueblo que tiene paisajes extremos y noches de cielos nítidos

Rating Cero

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 
play

Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI.
play

Acción, aventura y drama de época: de qué se trata Néro, la serie que es furor en Netflix

Luego de ser vistos juntos en un evento, la reconocida cantante y actriz habló sobre su divorcio

Jennifer López habló sobre su divorcio con Ben Affleck y dijo que "fue lo mejor que me pudo haber pasado": a qué se refería

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity ﻿tras dos días de competencia.

Maxi López abandonó MasterChef Celebrity: quién lo reemplazará

últimas noticias

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.

Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

Hace 16 minutos
Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.

Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

Hace 37 minutos
El uso de la capacidad instalada de la industria fue del 59,4 en agosto

El uso de la capacidad instalada de la industria no repunta y en agosto fue del 59,4%

Hace 40 minutos
Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Hace 45 minutos
Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

Hace 46 minutos