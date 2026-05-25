25 de mayo de 2026 Inicio
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Industriales Pymes alertaron por el aumento del 130% de los concursos preventivos de crisis

Industriales Pymes Argentinos advirtió que la crisis productiva se profundiza y reclamó al Gobierno y al Congreso una ley de emergencia económica para evitar cierres masivos de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

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El sector pyme atraviesa un grave crisis entre los miles de despidos y la caída en picada del consumo. 

El sector pyme atraviesa un grave crisis entre los miles de despidos y la caída en picada del consumo. 

C5N

Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó sobre el fuerte deterioro del entramado productivo nacional tras revelar que los concursos preventivos de crisis crecieron más de un 130% en el último año en la Ciudad de Buenos Aires. La entidad aseguró que, de mantenerse la tendencia actual, 2026 podría superar incluso los niveles registrados durante la pandemia.

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El presidente de IPA, Daniel Rosato, sostuvo que la situación de las pequeñas y medianas empresas atraviesa una “crisis terminal” y reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional. “No hay tiempo para debates ideológicos, hay que salvar a las empresas y a los trabajadores”, afirmó.

Según datos difundidos por el Departamento de Legales de IPA, durante 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, contra 82 registrados en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. En el primer trimestre judicial de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que preocupa al sector industrial.

El informe también advirtió que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en todo el país. Como consecuencia de esa caída, más de 327 mil trabajadores perdieron cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Desde IPA señalaron además que la recesión provocó una fuerte desinversión y la salida de empresas multinacionales del país. En paralelo, remarcaron que muchas firmas nacionales debieron reconvertirse en importadoras para sobrevivir frente al modelo de dólar barato y apertura económica.

La entidad reclamó al Congreso el tratamiento urgente de proyectos de ley de emergencia económica para las Pymes, con medidas como la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la ampliación de plazos concursales y mecanismos para sostener el capital de trabajo. “Sin recuperación del mercado interno, del empleo y del consumo, cualquier alivio será insuficiente”, concluyó el documento de IPA.

Que es un proceso preventivo de crisis

Un concurso preventivo es un proceso judicial que permite a una persona o empresa en estado de insolvencia renegociar sus deudas y llegar a un acuerdo con sus acreedores. Su objetivo principal es evitar la quiebra y la liquidación de los bienes, permitiendo al deudor continuar con su actividad económica mientras ordena sus finanzas.

Comunicado completo de IPA

IPA alertó que los concursos preventivos se dispararon 130% y Rosato reclamó la emergencia económica.docx

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