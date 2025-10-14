Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para desconectar al aire libre en la recta final del 2025

A solo dos horas de la Ciudad, este destino bonaerense combina historia, gastronomía y paisajes naturales que invitan a relajarse y disfrutar.

Se puede llegar en auto, micro o tren en menos de tres horas desde la Ciudad de Buenos Aires.

En la recta final de 2025 , muchos buscan un lugar para escapar del ritmo urbano sin alejarse demasiado. A poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , Baradero aparece como una de las opciones más atractivas para un fin de semana de descanso, con un entorno natural privilegiado y una identidad cargada de historia.

Fundada oficialmente el 25 de julio de 1615 , esta ciudad es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires . Su casco histórico, sus calles arboladas y el río que la atraviesa conforman una postal única donde conviven el pasado colonial y el turismo moderno. Además, su ambiente tranquilo y su propuesta gastronómica la convierten en un destino perfecto para desconectar.

A orillas del río Baradero , el visitante puede disfrutar de actividades al aire libre , recorrer sitios patrimoniales o simplemente dejarse llevar por el encanto de sus tradiciones locales . Es un viaje breve, pero con la sensación de haber llegado muy lejos del ruido cotidiano.

Baradero, uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires, a solo dos horas de la capital.

Baradero está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires , sobre la margen del río que lleva su nombre . Se encuentra a unas dos horas de viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte del corredor turístico que une San Pedro con San Nicolás .

Qué puedo hacer en Baradero

La ciudad propone un amplio abanico de actividades. Entre los imperdibles se encuentran la Parroquia Santiago Apóstol, el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich y la Colonia Suiza, fundada en 1856, donde se conservan tradiciones y arquitectura típicas.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Balneario Municipal, el Parque del Este y las costas del río Baradero son escenarios ideales para acampar, pescar o realizar caminatas. Además, se puede visitar la tradicional Pulpería El Torito, de 1880, un sitio que revive la esencia de las antiguas pulperías argentinas.

Cómo llegar a Baradero

Baradero es un destino accesible, cercano y con múltiples alternativas de transporte, ideal para una escapada sin complicaciones. Desde Buenos Aires, hay varias opciones. En auto, el recorrido por la Ruta Nacional Nº9 toma aproximadamente una hora y media, con dos peajes en el trayecto.

Baradero El río Baradero y sus espacios verdes son ideales para descansar y disfrutar al aire libre. Turismo Baradero

En micro, el viaje desde la Terminal de Ómnibus de Retiro demora cerca de dos horas y media, mientras que el tren Mitre (ramal Tigre) conecta con la ciudad en unas tres horas.