Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para desconectar al aire libre en la recta final del 2025

En la recta final de 2025, muchos buscan un lugar para escapar del ritmo urbano sin alejarse demasiado. A poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero aparece como una de las opciones más atractivas para un fin de semana de descanso, con un entorno natural privilegiado y una identidad cargada de historia.
Fundada oficialmente el 25 de julio de 1615, esta ciudad es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Su casco histórico, sus calles arboladas y el río que la atraviesa conforman una postal única donde conviven el pasado colonial y el turismo moderno. Además, su ambiente tranquilo y su propuesta gastronómica la convierten en un destino perfecto para desconectar.
A orillas del río Baradero, el visitante puede disfrutar de actividades al aire libre, recorrer sitios patrimoniales o simplemente dejarse llevar por el encanto de sus tradiciones locales. Es un viaje breve, pero con la sensación de haber llegado muy lejos del ruido cotidiano.
Dónde queda Baradero
Baradero está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen del río que lleva su nombre. Se encuentra a unas dos horas de viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte del corredor turístico que une San Pedro con San Nicolás.
Qué puedo hacer en Baradero
La ciudad propone un amplio abanico de actividades. Entre los imperdibles se encuentran la Parroquia Santiago Apóstol, el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich y la Colonia Suiza, fundada en 1856, donde se conservan tradiciones y arquitectura típicas.
Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Balneario Municipal, el Parque del Este y las costas del río Baradero son escenarios ideales para acampar, pescar o realizar caminatas. Además, se puede visitar la tradicional Pulpería El Torito, de 1880, un sitio que revive la esencia de las antiguas pulperías argentinas.
Cómo llegar a Baradero
Baradero es un destino accesible, cercano y con múltiples alternativas de transporte, ideal para una escapada sin complicaciones. Desde Buenos Aires, hay varias opciones. En auto, el recorrido por la Ruta Nacional Nº9 toma aproximadamente una hora y media, con dos peajes en el trayecto.
Baradero
El río Baradero y sus espacios verdes son ideales para descansar y disfrutar al aire libre.
Turismo Baradero
En micro, el viaje desde la Terminal de Ómnibus de Retiro demora cerca de dos horas y media, mientras que el tren Mitre (ramal Tigre) conecta con la ciudad en unas tres horas.