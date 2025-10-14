14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Está cerca de Buenos Aires y es perfecto para desconectar al aire libre en la recta final del 2025

A solo dos horas de la Ciudad, este destino bonaerense combina historia, gastronomía y paisajes naturales que invitan a relajarse y disfrutar.

Por
Se puede llegar en auto

Se puede llegar en auto, micro o tren en menos de tres horas desde la Ciudad de Buenos Aires.

IDEBA - Provincia de Buenos Aire

En la recta final de 2025, muchos buscan un lugar para escapar del ritmo urbano sin alejarse demasiado. A poco más de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero aparece como una de las opciones más atractivas para un fin de semana de descanso, con un entorno natural privilegiado y una identidad cargada de historia.

Estos bares tienen los mejores vinos de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bares de Buenos Aires para tomar vino

Fundada oficialmente el 25 de julio de 1615, esta ciudad es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Su casco histórico, sus calles arboladas y el río que la atraviesa conforman una postal única donde conviven el pasado colonial y el turismo moderno. Además, su ambiente tranquilo y su propuesta gastronómica la convierten en un destino perfecto para desconectar.

A orillas del río Baradero, el visitante puede disfrutar de actividades al aire libre, recorrer sitios patrimoniales o simplemente dejarse llevar por el encanto de sus tradiciones locales. Es un viaje breve, pero con la sensación de haber llegado muy lejos del ruido cotidiano.

Baradero
Baradero, uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires, a solo dos horas de la capital.

Baradero, uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires, a solo dos horas de la capital.

Dónde queda Baradero

Baradero está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen del río que lleva su nombre. Se encuentra a unas dos horas de viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte del corredor turístico que une San Pedro con San Nicolás.

Qué puedo hacer en Baradero

La ciudad propone un amplio abanico de actividades. Entre los imperdibles se encuentran la Parroquia Santiago Apóstol, el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich y la Colonia Suiza, fundada en 1856, donde se conservan tradiciones y arquitectura típicas.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Balneario Municipal, el Parque del Este y las costas del río Baradero son escenarios ideales para acampar, pescar o realizar caminatas. Además, se puede visitar la tradicional Pulpería El Torito, de 1880, un sitio que revive la esencia de las antiguas pulperías argentinas.

Cómo llegar a Baradero

Baradero es un destino accesible, cercano y con múltiples alternativas de transporte, ideal para una escapada sin complicaciones. Desde Buenos Aires, hay varias opciones. En auto, el recorrido por la Ruta Nacional Nº9 toma aproximadamente una hora y media, con dos peajes en el trayecto.

Baradero
El río Baradero y sus espacios verdes son ideales para descansar y disfrutar al aire libre.

El río Baradero y sus espacios verdes son ideales para descansar y disfrutar al aire libre.

En micro, el viaje desde la Terminal de Ómnibus de Retiro demora cerca de dos horas y media, mientras que el tren Mitre (ramal Tigre) conecta con la ciudad en unas tres horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Ciudad de Buenos Aires definirá representantes para 13 bancas de diputados y 3 de senadores en 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires

CABA: en septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre

En septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre en la Ciudad

El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para disfrutar de un gran asado en los días primaverales

Dónde comer los mejores churros de la ciudad.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

La militante e investigadora criticó la mirada moralizante en el tratamiento del caso.

Georgina Orellano, sobre el triple femicidio en Florencio Varela: "Cada vez nuestras vidas valen menos"

Estos brownies son los más ricos de Buenos Aires.

Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires que hacen una tremenda torta de brownie

Rating Cero

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

últimas noticias

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Hace 18 minutos
Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Hace 20 minutos
Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos

Hace 20 minutos
Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

Hace 28 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

Hace 39 minutos