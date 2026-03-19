19 de marzo de 2026 Inicio
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Este joven húngaro salió a pasear en la madrugada argentina, vio algo que no podía creer y se volvió viral: qué era

Para el turista, la noción de que la vida social argentina no se detiene con el fin del horario comercial resultó una revelación fascinante.

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El video que se volvió viral en redes por la sorpresa del jóven

El video que se volvió viral en redes por la sorpresa del jóven

Fotos GCBA

  • El joven se mostró desconcertado al ver una actividad social tan intensa a la 1 AM durante un día de semana ordinario.

  • Le impactó encontrar no solo jóvenes, sino también a chicos, familias y adultos mayores disfrutando del aire libre en plena noche.

  • Destacó como algo exótico ver a tantas personas tomando mate y comiendo en el césped de una plaza como si fuera mediodía.

  • Aseguró que en las ciudades europeas es imposible encontrar escenas similares, ya que la vida pública se apaga mucho antes.

Un joven oriundo de Hungría, que se encuentra recorriendo las principales ciudades de Argentina, se convirtió en el protagonista de un fenómeno viral tras compartir una grabación capturada durante una caminata en la madrugada porteña. Lo que comenzó como un paseo solitario para conocer la fisonomía de la ciudad bajo la luz de la luna, terminó transformándose en un video que se volvió tendencia en Instagram.

La mediática defendió su derecho a la palabra sobre cualquier tema que considera necesario.
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Acostumbrado a la rigidez y al silencio sepulcral que suele reinar en las capitales de Europa central después de la medianoche, el visitante quedó impactado por la vitalidad y el despliegue de actividades que encontró en las plazas y avenidas argentinas cuando el reloj marcaba las tres de la mañana, un horario en el que, según sus propias palabras, en su país natal no se escucha "ni el vuelo de una mosca".

Qué fue lo que vio el joven europeo al salir a pasear por la madrugada en Argentina

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Lo que para cualquier habitante de Buenos Aires representa una postal cotidiana de la vida urbana, para el joven húngaro Peter Csanyi se transformó en un enigma cultural difícil de procesar.

Bajo su usuario de Instagram, @elreydecaba, el extranjero compartió su perplejidad al encontrarse con una multitud vibrante en un parque porteño cuando el reloj ya marcaba la 1 AM de un día de semana común y corriente. Con el asombro pintado en el rostro, Peter inició una grabación para documentar lo que para él era un fenómeno inexplicable, realizando un paneo detallado hacia los grupos de personas que se habían adueñado del corazón de la ciudad en plena madrugada.

"¿Qué hacen los argentinos a la una de la noche? Mirá, todos están en el parque", se preguntaba mientras la cámara enfocaba a niños jugando, parejas conversando y abuelos y abuelas compartiendo el espacio público. "Todos están comiendo, tomando mate", expresó, señalando la calidez de una escena que incluía desde el ritual de la infusión nacional hasta improvisados picnics nocturnos.

obelisco azul dia contra la trata

Al concluir su video, que rápidamente alcanzó una gran repercusión con casi 12 mil likes, el húngaro estableció una comparación directa con la realidad del Viejo Continente para subrayar lo extraordinario del hallazgo. "Literal, en Europa nunca vas a ver algo así, pero acá en Argentina es normal. Me encanta la pasión de la gente, es increíble", sentenció con una energía contagiosa.

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