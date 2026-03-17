17 de marzo de 2026 Inicio
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Se volvió meme: un famoso técnico argentino explicó el por qué de su pronunciación en una frase que fue viral

Lo que inicialmente pareció un desliz lingüístico o una confusión momentánea terminó por generar una ola de contenidos.

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Luis Zubeldía dió explicaciones sobre el Que puedo saber eu que fue tendencia

Luis Zubeldía dió explicaciones sobre el "Que puedo saber eu" que fue tendencia

  • La frase surgió cuando le preguntaron por una fuerte acusación contra su jugador, Damián Bobadilla, quien supuestamente habría insultado a un rival por su nacionalidad.
  • El técnico reflexionó sobre la tendencia de sus compatriotas a lanzarse a hablar portugués creyendo que lo dominan.
  • Explicó que se encontraba en una encrucijada: si hablaba solo en español, sentía que parecería que no tenía interés en aprender la lengua local, por lo que decidió "arriesgar" e insertar palabras sueltas.
  • Entre risas, el actual técnico de Fluminense aseguró que no podría repetir la frase con la misma entonación ni estructura si se lo pidieran hoy.

Un reconocido estratega del fútbol argentino, Luis Zubeldía protagonista de innumerables momentos destacados en el deporte profesional, se ha convertido nuevamente en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por motivos ajenos a la táctica de juego.

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Una frase pronunciada durante una conferencia de prensa, caracterizada por una entonación particular y una fonética inesperada, escaló rápidamente en las plataformas digitales hasta transformarse en un contenido humorístico de consumo masivo.

Qué dijo el técnico argentino sobre la frase en "portuñol" que se volvió viral

Luis Zubeldía

El entrenador argentino Luis Zubeldía rompió el silencio sobre uno de los momentos más pintorescos de su carrera reciente: la conferencia de prensa que lo convirtió en un fenómeno viral global.

Todo ocurrió en mayo de 2025, mientras dirigía al Sao Paulo, tras un partido contra Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores. En medio de una consulta seria sobre un supuesto cruce discriminatorio entre jugadores, el técnico respondió con una mezcla lingüística improvisada que dejó para la posteridad la frase: "¿Qué puedo saber eu de esa situación?".

Aquel "portuñol" desató una catarata de memes que, lejos de ser planeados, fueron el resultado de un intento genuino por integrarse a la cultura del país donde trabajaba.

Zubeldía reveló que, contrario a lo que parecía, estaba tomando clases particulares de portugués, aunque admitió que el idioma es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. El DT analizó con humor su propia frase y confesó que su discurso era, básicamente, un 90% español y apenas un 10% portugués, lo que generó ese efecto sonoro tan particular.

Zubeldía confesó que hoy, con "el diario del lunes", siente que su intento pudo haber sido interpretado como una falta de respeto al idioma, algo que estaba lejos de su intención original.

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