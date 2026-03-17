Se volvió meme: un famoso técnico argentino explicó el por qué de su pronunciación en una frase que fue viral

Lo que inicialmente pareció un desliz lingüístico o una confusión momentánea terminó por generar una ola de contenidos.

Un reconocido estratega del fútbol argentino, Luis Zubeldía protagonista de innumerables momentos destacados en el deporte profesional, se ha convertido nuevamente en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por motivos ajenos a la táctica de juego.

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Una frase pronunciada durante una conferencia de prensa, caracterizada por una entonación particular y una fonética inesperada, escaló rápidamente en las plataformas digitales hasta transformarse en un contenido humorístico de consumo masivo.

El entrenador argentino Luis Zubeldía rompió el silencio sobre uno de los momentos más pintorescos de su carrera reciente: la conferencia de prensa que lo convirtió en un fenómeno viral global.

Todo ocurrió en mayo de 2025 , mientras dirigía al Sao Paulo, tras un partido contra Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores. En medio de una consulta seria sobre un supuesto cruce discriminatorio entre jugadores, el técnico respondió con una mezcla lingüística improvisada que dejó para la posteridad la frase: "¿Qué puedo saber eu de esa situación?" .

Aquel "portuñol" desató una catarata de memes que, lejos de ser planeados, fueron el resultado de un intento genuino por integrarse a la cultura del país donde trabajaba.

Zubeldía reveló que, contrario a lo que parecía, estaba tomando clases particulares de portugués, aunque admitió que el idioma es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. El DT analizó con humor su propia frase y confesó que su discurso era, básicamente, un 90% español y apenas un 10% portugués, lo que generó ese efecto sonoro tan particular.

Zubeldía confesó que hoy, con "el diario del lunes", siente que su intento pudo haber sido interpretado como una falta de respeto al idioma, algo que estaba lejos de su intención original.