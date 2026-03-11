Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando
Mediante un escrito firmado por su presidente, Javier Madanes Quintanilla, la empresa remarcó que la fábrica está "usurpada", por lo que son inestables las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.
En medio del conflicto de Fatepor el despido de casi 1.000 empleados, la empresa le envió una carta al Gobierno donde le advirtió que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando, tomada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.
En el escrito firmado por su presidente, Javier Madanes Quintanilla, la empresa remarcó que la fábrica está "usurpada", por lo que son inestables las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear para su reapertura.
Además, informaron que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertaron por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.
“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, manifestaron desde Fate, previo a agregar que, entre sus obligaciones, también se encuentra la tarea de llevar un ambiente apropiado con personal capacitado para ejecutar el acelerador.