Fate le advirtió al Gobierno que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando Mediante un escrito firmado por su presidente, Javier Madanes Quintanilla, la empresa remarcó que la fábrica está "usurpada", por lo que son inestables las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.







La fábrica de Fate está ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

En medio del conflicto de Fate por el despido de casi 1.000 empleados, la empresa le envió una carta al Gobierno donde le advirtió que no puede garantizar las condiciones de seguridad en su planta de San Fernando, tomada por sus trabajadores desde el 18 de febrero.

En el escrito firmado por su presidente, Javier Madanes Quintanilla, la empresa remarcó que la fábrica está "usurpada", por lo que son inestables las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear para su reapertura.

Además, informaron que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertaron por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.

fate despidos Este miércoles 11 de marzo finaliza la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. “Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, manifestaron desde Fate, previo a agregar que, entre sus obligaciones, también se encuentra la tarea de llevar un ambiente apropiado con personal capacitado para ejecutar el acelerador.

La carta se conoce luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro falle en contra del desalojo de trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), y luego de que el Gobierno anuncie que sancionará a la empresa por incumplir con el pago a sus empleados durante la conciliación obligatoria.