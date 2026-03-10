Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran Para los habitantes de las zonas afectadas, el decreto representa una oportunidad de pausa en la semana laboral. Por + Seguir en







Este tipo de feriados por aniversarios fundacionales buscan fomentar el sentido de pertenencia y la participación en actos institucionales.

Esta vez, el jueves 19 de marzo de 2026 ha sido declarado feriado administrativo en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Al tratarse de un asueto local, las dependencias del Estado y las oficinas municipales no brindarán atención al público.

En marzo de 2026, se ha oficializado un nuevo feriado para el próximo jueves 19, una medida que impactará en el cronograma de actividades de varias localidades y sectores específicos. Esta jornada no responde a uno de los Feriados nacionales inamovibles, sino que está vinculada a festividades patronales y aniversarios fundacionales que otorgan un día de asueto administrativo.

Las autoridades locales han aclarado que, si bien el alcance es regional, el impacto en la actividad comercial suele ser significativo debido al cese de actividades en el sector público y financiero. A continuación, detallaremos la lista completa de las localidades argentinas que harán una pausa entre semana gracias a esta fecha.

Por qué es feriado el 19 de marzo y quiénes lo pueden aprovechar

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre