10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Para los habitantes de las zonas afectadas, el decreto representa una oportunidad de pausa en la semana laboral.

Por
Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

  • Este tipo de feriados por aniversarios fundacionales buscan fomentar el sentido de pertenencia y la participación en actos institucionales.

  • Esta vez, el jueves 19 de marzo de 2026 ha sido declarado feriado administrativo en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

  • Al tratarse de un asueto local, las dependencias del Estado y las oficinas municipales no brindarán atención al público.

  • El sector bancario se sumará a la medida, por lo que no habrá actividad financiera presencial en la ciudad durante esa jornada.

En marzo de 2026, se ha oficializado un nuevo feriado para el próximo jueves 19, una medida que impactará en el cronograma de actividades de varias localidades y sectores específicos. Esta jornada no responde a uno de los Feriados nacionales inamovibles, sino que está vinculada a festividades patronales y aniversarios fundacionales que otorgan un día de asueto administrativo.

Feriados en marzo 2026. 
Te puede interesar:

Marzo 2026 tiene un fin de semana XL: de cuántos días será y cuándo son los feriados

Las autoridades locales han aclarado que, si bien el alcance es regional, el impacto en la actividad comercial suele ser significativo debido al cese de actividades en el sector público y financiero. A continuación, detallaremos la lista completa de las localidades argentinas que harán una pausa entre semana gracias a esta fecha.

Por qué es feriado el 19 de marzo y quiénes lo pueden aprovechar

feriado

El próximo jueves 19 de marzo será feriado en Zárate gracias a la conmemoración de su aniversario fundacional, dando una pausa extra para quienes viven o trabajan en esta localidad de Buenos Aires. De esta manera, la fecha genera un freno en el sector público, bancario y en algunos comercios.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

¿Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?

Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo: ¿se paga doble por ser feriado?

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables.

Cuáles son las localidades de Buenos Aires que tendrán feriado en marzo 2026

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23.

Confirmado: estos son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en marzo 2026

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

play

Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas

Hace 7 minutos
Estamos dispuestos a expandir la guerra, aseguró la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán le respondió a Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

Hace 9 minutos
Durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados

Cada vez hay más locales vacíos en la Ciudad: subió casi un 40% en febrero y alcanzó los 284

Hace 10 minutos
La H fue la última línea de subte construida por el Gobierno porteño.

El Gobierno porteño envió el pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte

Hace 11 minutos
Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Hace 12 minutos