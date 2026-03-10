- Este tipo de feriados por aniversarios fundacionales buscan fomentar el sentido de pertenencia y la participación en actos institucionales.
-
Esta vez, el jueves 19 de marzo de 2026 ha sido declarado feriado administrativo en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.
Al tratarse de un asueto local, las dependencias del Estado y las oficinas municipales no brindarán atención al público.
El sector bancario se sumará a la medida, por lo que no habrá actividad financiera presencial en la ciudad durante esa jornada.
En marzo de 2026, se ha oficializado un nuevo feriado para el próximo jueves 19, una medida que impactará en el cronograma de actividades de varias localidades y sectores específicos. Esta jornada no responde a uno de los Feriados nacionales inamovibles, sino que está vinculada a festividades patronales y aniversarios fundacionales que otorgan un día de asueto administrativo.