Marzo 2026 tiene un fin de semana XL: de cuántos días será y cuándo son los feriados

Según el calendario oficial establecido por el Ministerio del Interior, este mes cuenta con un día extra de descanso con el objetivo de fomentar el turismo interno. Se presenta como el momento perfecto para planificar una escapada, organizar un paseo en familia o simplemente disfrutar de un merecido descanso en casa.
La combinación de un feriado nacional inamovible con un día no laborable con fines turísticos conforma un bloque de cuatro días consecutivos. De esta manera, el descanso comenzará el sábado 21 de marzo y se extenderá hasta el martes 24 inclusive, brindando una ventana de desconexión ideal antes de la llegada de la Semana Santa en abril.
Cuándo son los feriados de marzo 2026
En el calendario nacional de este año, el mes de marzo cuenta con las siguientes fechas clave:
Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos (feriado puente).
Martes 24 de marzo: día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
El descanso del martes 24 de marzo es obligatorio y, en caso de que el empleador requiera que el personal trabaje, deberá abonar la jornada con un pago doble. En cambio, el lunes 23 de marzo fue decretado como día no laborable; en este caso, el trabajo es optativo para el empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el empleado debe asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de pago adicional.