10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Marzo 2026 tiene un fin de semana XL: de cuántos días será y cuándo son los feriados

El tercer mes del año trae una excelente noticia para quienes buscan un descanso extendido. Conocé el calendario oficial.

Por
Feriados en marzo 2026. 

Feriados en marzo 2026. 

  • Marzo 2026 contará con un fin de semana XL de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.
  • El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos, funcionando como "puente" para incentivar el movimiento interno.
  • El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Este bloque de descanso representa el principal alivio del calendario antes de la llegada de la Semana Santa en el mes de abril.

Tras el inicio del ciclo lectivo y la vuelta a la rutina plena, marzo de 2026 se presenta como un alivio para muchos argentinos, con un fin de semana extra largo en los últimos días del mes.

Los distintos Feriados que sucederán en el mes
Te puede interesar:

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Según el calendario oficial establecido por el Ministerio del Interior, este mes cuenta con un día extra de descanso con el objetivo de fomentar el turismo interno. Se presenta como el momento perfecto para planificar una escapada, organizar un paseo en familia o simplemente disfrutar de un merecido descanso en casa.

La combinación de un feriado nacional inamovible con un día no laborable con fines turísticos conforma un bloque de cuatro días consecutivos. De esta manera, el descanso comenzará el sábado 21 de marzo y se extenderá hasta el martes 24 inclusive, brindando una ventana de desconexión ideal antes de la llegada de la Semana Santa en abril.

Cuándo son los feriados de marzo 2026

calendario

En el calendario nacional de este año, el mes de marzo cuenta con las siguientes fechas clave:

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos (feriado puente).
  • Martes 24 de marzo: día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

El descanso del martes 24 de marzo es obligatorio y, en caso de que el empleador requiera que el personal trabaje, deberá abonar la jornada con un pago doble. En cambio, el lunes 23 de marzo fue decretado como día no laborable; en este caso, el trabajo es optativo para el empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el empleado debe asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de pago adicional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

¿Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo?

Qué sucede si te toca trabajar el lunes 23 de marzo: ¿se paga doble por ser feriado?

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables.

Cuáles son las localidades de Buenos Aires que tendrán feriado en marzo 2026

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23.

Confirmado: estos son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en marzo 2026

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 10 minutos
Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Hace 18 minutos
Alex Caniggia mostró la nueva tendencia en muebles.

Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

Hace 18 minutos
Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Hace 25 minutos
El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril.

Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver

Hace 25 minutos