Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar
Las jornadas adicionales de este mes están vinculadas estrictamente a conmemoraciones locales, tales como aniversarios de fundación o fiestas patronales religiosas.
Estos feriados se integran en un calendario marcado por el comienzo del ciclo escolar y el inicio de la temporada de otoño.
Los asuetos alcanzan a miles de residentes de diversos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires durante marzo de 2026.
El cronograma representa un alivio para la rutina laboral, afectando principalmente a los trabajadores del sector público y al sistema bancario.
Marzo de 2026 no solo trae consigo el inicio del ciclo lectivo y el cambio de estación, sino también una serie de jornadas de descanso adicionales para miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno provincial ha confirmado el cronograma de feriados locales que afectará a diversos partidos y localidades.
Estos asuetos, que suelen estar vinculados a festividades patronales o aniversarios fundacionales, representan un alivio esperado para los trabajadores del sector público y el sistema bancario. Es fundamental tener en cuenta que estos feriados suelen tener alcances específicos.
Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026
Bragado: 05 de marzo – Aniversario Fundacional.
Patagones: 07 de marzo – Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica.
Zárate: 19 de marzo – Aniversario Fundacional.
General Alvear: 19 de marzo – Fiesta Patronal.
Daireaux: 19 de marzo – Fiesta Patronal.
Florentino Ameghino: 21 de marzo – Aniversario Fundacional.
Las Flores: 25 de marzo – Aniversario Fundacional.
General Guido: 28 de marzo – Aniversario Fundacional.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)