Esta descentralización de los descansos fomenta el turismo regional y permite que cada comunidad rinda homenaje a su propia historia.

Las jornadas adicionales de este mes están vinculadas estrictamente a conmemoraciones locales, tales como aniversarios de fundación o fiestas patronales religiosas.





Estos feriados se integran en un calendario marcado por el comienzo del ciclo escolar y el inicio de la temporada de otoño.

Los asuetos alcanzan a miles de residentes de diversos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires durante marzo de 2026.

El cronograma representa un alivio para la rutina laboral, afectando principalmente a los trabajadores del sector público y al sistema bancario.

Marzo de 2026 no solo trae consigo el inicio del ciclo lectivo y el cambio de estación, sino también una serie de jornadas de descanso adicionales para miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno provincial ha confirmado el cronograma de feriados locales que afectará a diversos partidos y localidades.