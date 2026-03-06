6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Esta descentralización de los descansos fomenta el turismo regional y permite que cada comunidad rinda homenaje a su propia historia.

Por
Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

  • Las jornadas adicionales de este mes están vinculadas estrictamente a conmemoraciones locales, tales como aniversarios de fundación o fiestas patronales religiosas.

  • Estos feriados se integran en un calendario marcado por el comienzo del ciclo escolar y el inicio de la temporada de otoño.

  • Los asuetos alcanzan a miles de residentes de diversos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires durante marzo de 2026.

  • El cronograma representa un alivio para la rutina laboral, afectando principalmente a los trabajadores del sector público y al sistema bancario.

Marzo de 2026 no solo trae consigo el inicio del ciclo lectivo y el cambio de estación, sino también una serie de jornadas de descanso adicionales para miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno provincial ha confirmado el cronograma de feriados locales que afectará a diversos partidos y localidades.

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23.
Te puede interesar:

Confirmado: estos son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en marzo 2026

Estos asuetos, que suelen estar vinculados a festividades patronales o aniversarios fundacionales, representan un alivio esperado para los trabajadores del sector público y el sistema bancario. Es fundamental tener en cuenta que estos feriados suelen tener alcances específicos.

Qué partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

-mujer feriados calendario

  • Bragado: 05 de marzo – Aniversario Fundacional.

  • Patagones: 07 de marzo – Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica.

  • Zárate: 19 de marzo – Aniversario Fundacional.

  • General Alvear: 19 de marzo – Fiesta Patronal.

  • Daireaux: 19 de marzo – Fiesta Patronal.

  • Florentino Ameghino: 21 de marzo – Aniversario Fundacional.

  • Las Flores: 25 de marzo – Aniversario Fundacional.

  • General Guido: 28 de marzo – Aniversario Fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

Conocé toda la iofrmación sobre los Feriados que habrá en el mes de marzo del 2026

Cuáles son los feriados oficiales de marzo 2026 y cuál es el día no laborable diferencial

¿Día no laborable o feriado?, ¿Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026?

¿Día no laborable o feriado? Qué debes saber sobre los días libres de marzo 2026

El resultado es una pausa de cuatro días consecutivos para quienes no deban cumplir tareas en esas fechas.

Por qué será feriado el lunes 23 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

En 2026, el 24 de marzo caerá un martes. Esta fecha es un feriado nacional inamovible en Argentina, lo que implica que no se traslada a otro día de la semana.

Qué día será el feriado del 24 de marzo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

En el tercer e del año habrá varios Feriados, pero sólo uno a nivel nacional

Marzo tiene un feriado puente y habrá fin de semana largo: de cuál se trata

Rating Cero

Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter

La impresionante transformación física del actor que hizo de Harry Potter: cambió sus hábitos

Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó la separación de Evangelina Anderson

Lo confirmaron por videollamada

Se terminó la espera: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron cuándo se casan

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026.

Gran Hermano 2026: el sorprendente dato que deja a sus competidores en crisis

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

últimas noticias

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Hace 11 minutos
Las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 15 minutos
Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

Hace 20 minutos
El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.

Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

Hace 26 minutos
Donald Trump, implacable contra Irán.

Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

Hace 35 minutos