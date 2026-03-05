5 de marzo de 2026 Inicio
Confirmado: estos son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en marzo 2026

Ocho partidos y veinticuatro localidades celebrarán aniversarios fundacionales y festividades patronales durante el mes. El 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones simultáneas por la festividad de San José.

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23.

  • Marzo 2026 tendrá asuetos locales en ocho partidos y 24 localidades de la Provincia de Buenos Aires por aniversarios y festividades patronales.

  • Las fechas se distribuyen a lo largo del mes y se suman al feriado nacional del 24 de marzo y al día no laborable turístico del 23.

  • El 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones simultáneas, en gran parte por la festividad de San José.

  • Los asuetos serán obligatorios para la administración pública y optativos para el sector privado en cada jurisdicción.

Marzo llega con una programación extensa de asuetos locales que los habitantes de la Provincia de Buenos Aires ya comienzan a planificar para el tercer mes del año. Ocho partidos y veinticuatro localidades bonaerenses implementarán días no laborables por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales distribuidos a lo largo del mes, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades, escapadas y tiempo libre durante el período de transición entre el verano y el otoño.

Decretan feriado para este jueves 5 de marzo para Bragado. 
Decretan feriado para este jueves 5 de marzo: qué se celebra en 2026 y a quienes alcanza

Las conmemoraciones de marzo adquieren particular importancia al coincidir con el mes que marca el retorno definitivo a la rutina anual, cuando las temperaturas comienzan a descender gradualmente y las actividades educativas y laborales se consolidan después de las vacaciones.

Los asuetos municipales se suman al feriado nacional del 24 de marzo por el Día de la Memoria y al día no laborable turístico del 23, configurando un mapa complejo de días no laborables que impactan diferenciadamente según la jurisdicción.

Carmen de Patagones 2.png

Qué feriados tendrá la Provincia de Buenos Aires en marzo 2026

Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, aunque también se incluyen múltiples festividades patronales que honran a santos protectores de diversas comunidades.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales durante marzo se destacan: Bragado (5 de marzo por aniversario fundacional), Patagones (7 de marzo por Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, coincidiendo con sábado), Zárate (19 de marzo por aniversario fundacional), General Alvear (19 de marzo por festividad patronal), Daireaux (19 de marzo, también patronal), Florentino Ameghino (21 de marzo por aniversario fundacional, coincidiendo con sábado), Las Flores (25 de marzo) y General Guido (28 de marzo por aniversario fundacional, coincidiendo con sábado).

Ciudad de Bragado
El 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones simultáneas, tanto a nivel de partidos como de localidades, debido a la festividad de San José, patrono de numerosas comunidades argentinas. Esta coincidencia del calendario litúrgico católico genera múltiples asuetos patronales en diferentes puntos del territorio bonaerense durante la misma jornada.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones durante todo el mes. Álvarez Jonte (Punta Indio) y Moquehuá (Chivilcoy) abrieron marzo con sus aniversarios fundacionales el sábado 1°. Bolívar, localidad del partido homónimo, celebró el lunes 2 de marzo su aniversario fundacional.

Curaru (Carlos Tejedor) conmemorará el martes 10 de marzo, mientras que el 17 de marzo reunirá tres celebraciones: Quenumá (Salliqueló), Patricios (Nueve de Julio) ambas por aniversarios fundacionales, y Mariano Alfonzo (Pergamino) por festividad patronal. Verónica (Punta Indio) celebrará el miércoles 18 de marzo su aniversario fundacional.

El jueves 19 de marzo concentrará la mayor cantidad de celebraciones locales del mes con siete jurisdicciones compartiendo fecha: Arenaza (Lincoln) por aniversario fundacional y patronal combinados, Dudignac (Nueve de Julio), Salliqueló ciudad (Salliqueló), Santa Regina (General Villegas), Gorchs (General Belgrano), Villanueva (General Paz) y Paraje Energía (Necochea), todas por festividades patronales en honor a San José.

Feriado

Morea (Nueve de Julio) celebrará el viernes 21 de marzo, Arroyo Venado (Guaminí) el sábado 22, San Germán (Puán) el domingo 23, La Angelita (General Arenales) y Timote (Carlos Tejedor) el martes 25 por patronal y fundacional respectivamente, Juan Nepomuceno Fernández (Necochea) el sábado 28, Colonia Alberdi (Leandro Nicéforo Alem) el domingo 29 cerrando las principales celebraciones del mes.

Adicionalmente, Guanaco aparece en el calendario con fecha del sábado 14 de marzo por aniversario fundacional, completando el listado de localidades con asuetos durante el mes.

El alcance de estos asuetos sigue el protocolo estándar para días no laborables municipales en Buenos Aires: obligatorio para empleados de la administración pública provincial y municipal en cada jurisdicción, así como para el personal del Banco Provincia en sucursales ubicadas en estos territorios. Para el sector privado, la adhesión permanece como decisión optativa de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Marvel estuvo envuelto en una importante polémica.

Era una parte fundamental de Marvel pero se alejó de los cines por una fuerte polémica y ahora regresará: qué actor es

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.
play

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

El estilo de Melanie Griffith, la actriz ícono de los 80, hoy. 

La impresionante transformación de Melanie Griffith: está igual a Meg Ryan en los 90

El gran comienzo de Gran Hermano Generación Dorada 2026. 

Gran Hermano 2026: se filtró un escándalo de uno de los participantes más polémicos y podría ser eliminado

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

